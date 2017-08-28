Українські шахти: зберегти не можна закрити

Аварії на шахтах, заборгованості із зарплат змушують замислитись над тим, чи не час Україні переключитись на інші джерела енергії, а вугільну промисловість згорнути. Так тезу заперечують представники профспілок: за їхніми словами, шахти мали б нарощувати прибутки, але цього не відбувається через брак фінансування та державної підтримки.

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вважає помилковим прагнення будь-що реанімувати український вуглевидобуток, або ж розвивати його у більших масштабах, ніж нині цього потребує теплова енергетика та металургія. Натомість він радить шукати більш перспективні джерела енергії, а шахтарські містечка перепрофілювати на інші види діяльності.

«Вугільна галузь в Україні вже пройшла пік свого розвитку і спроба штучно її реанімувати означає збільшення навантаження на бюджет і роботу галузі на користь вугільних баронів сходу», – стверджує експерт. При цьому, наголошує він, таке становище існувало і до початку війни на Донбасі.

На думку Гончара, вугільна промисловість в Україні не є надто перспективною.

Вуглевидобуток в Україні інвестиційно непривабливий. Інвестиції треба спрямовувати в інші сфери енергетики, більш перспективні

«Сам по собі вуглевидобуток в умовах, які маємо в Україні, це глибоке залягання вугілля і тонкі пласти – він інвестиційно непривабливий. Вугільна галузь має зберегтися й використовуватися для потреб енергетики і металургії лише настільки, наскільки вони мають потребу в цьому енергоресурсі. Стратегічно – інвестиції треба спрямовувати в інші сфери енергетики, більш перспективні», – радить він.

За словами Гончара, рано чи пізно Україні доведеться зменшувати частку вугільних ТЕС і «йти на болісне закриття» вуглевидобутку, так, як це робили розвинені держави. Логічніше вести мову про вирішення соціальних проблем містечок і про переорієнтацію їхньої «моноекономіки» на щось інше, підсумовує експерт.

Із твердженнями керівника Центру глобалістики не погоджуються представники профспілок вугільної галузі, хоча й визнають, що вона має чимало проблем.

Так, голова Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» Микола Волинко зазначає, що жодна державна шахта, де є представники профспілки, наразі не перебуває в прийнятному робочому стані. Причини такого становища, за словами Волинка – в браку коштів.

Голова профспілки схильний покладати відповідальність за майбутнє галузі на державу. При цьому він впевнений, що власна вугільна промисловість в Україні повинна бути.

Вугільна галузь потрібна державі. Це енергетична безпека країни

«Є приватний сектор, є державний сектор, а є керівництво країни, яке відповідає за всю державу. І нам треба чітко визначитись, що вугільна галузь потрібна державі. Це енергетична безпека країни», – стверджує Микола Волинко.

Водночас журналістка та донедавна редактор газети Конфедерації вільних профспілок України «Аспект» Катерина Фурманюк наголошує, що навіть «цивілізовано» закрити шахти буде для України проблематично.

В нас не було нічого навіть близько подібного до цивілізованого закриття шахт

«Насправді при всій нашій реструктуризації шахт, яка тривала всі 25 років незалежності України, в нас не було нічого навіть близько подібного до цивілізованого закриття шахт. Вони закривалися абсолютно варварськи, трохи більш цивілізовано, ніж зараз на Донбасі, коли їх просто затоплюють і виганяють людей на вулицю», – згадує вона.

Голова Незалежної профспілки гірників міст Селидове та Новогродівка (Донецька область) Віктор Трифонов пояснює: в разі згортання видобутку вугілля в гірників не буде способів заробітку: «В нас, окрім шахт, людям нема де працювати. От ви закрили шахту або затопили, зробили болото – куди людям іти?», – питає шахтар.

Якщо буде розумне вкладення коштів, наш трудовий колектив підставить плече державі

Трифонов стверджує, що при розумному вкладенні коштів шахти можуть бути ефективними, навіть незалежно від їхнього розташування.

«Знаходячись навіть біля лінії зіткнення, як Селидовські шахти – я знаю: якщо буде розумне вкладення коштів, наш трудовий колектив підставить плече нашій державі», – стверджує він.

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