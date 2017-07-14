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В Лисичанске митинговали шахтеры объединения «Лисичанскуголь». Уже в течение двух с половиной лет на госпредприятии существуют проблемы с выплатой заработной платы. Начиная с конца 2015 года, работники почти каждый месяц получают только часть от заработанных денег. За это время набежала задолженность в 140 миллионов гривен. На днях люди вновь получили от 2 до 5 процентов зарплаты и решили больше не молчать.

Возле административного здания угольного объединения «Лисичанскуголь» собралось несколько десятков людей. Пришли как сами шахтеры, так и их жены с детьми. Причина – предприятие не вовремя и далеко не в полном объеме рассчитывается со своими сотрудниками.

Как рассказала жена одного из шахтеров Татьяна Шулик, деньги хоть и начисляют практически каждый месяц, но не в полном объеме. Иногда больше, иногда меньше. А иногда, совсем копейки.

Моему мужу пришло вчера 2%. Это 80 гривен. Что на них можно купить?

«За декабрь 2015 года зарплату не выплатили. Заморозили. А с 2016 года выплачиваются только проценты. Вчера вот дали 1,5-2%. Но это не заработная плата. 50-100 гривен. Максимум – это 300 гривен, смотря какая у кого зарплата. Моему мужу пришло вчера 2%. Это 80 гривен. Что на них можно купить?» – задается вопросом супруга шахтера.

Мы приходим на банкоматы и получаем по тысяче, а в объединении по 5-6 тысяч – проходчик шахты

Также у людей был вопрос к руководству предприятия – по какому принципу распределяются те деньги, которые идут на заработную плату? Проходчик шахты имени Мельникова Максим рассказал, что по его наблюдениям, управляющий персонал получает значительно больше, чем те, кто непосредственно спускается в шахту.

У нас в конторах везде сидит больше людей, чем рабочего персонала. И получают они больше

«У нас в конторах везде сидит, и в объединении, и по шахтам, больше людей, чем рабочего персонала. И получают они больше денег, чем мы. Мы приходим на банкоматы и получаем по тысяче, а в объединении по 5-6 тысяч. И они с нас смеются», – рассказал Максим.

Сейчас в упадке вся угольная отрасль Украины – Ласиков

Руководство предприятия людей на улице долго не держало. Буквально через 5-7 минут, митингующих пригласили в зал заседаний, чтобы обсудить ситуацию. Общались полтора часа на повышенных тонах.

Гендиректор «Лисичанскугля» Юрий Ласиков заявил, что угольная отрасль в стране дотационная. А в последние годы сильно сократилась государственная поддержка шахт. Поэтому в большинстве своем предприятиям нужно жить с того, что они добывают и продают. А с этим в «Лисичанскугле» есть проблемы. Например, в прошлом году было 2 аварии на шахтах. Из-за чего прекращалась добыча. В этом году добыча немного увеличилась, но она не покрывает даже половины фонда заработной платы. Так, в месяц на оплату труда сотрудников нужно около 40 млн. гривен, а, например, в июне, шахта смогла продать угля только на 10 млн. гривен. Соответственно, заработанные деньги распределяются среди работников в процентном соотношении от оклада.

Раньше, по словам Юрия Ласикова, было проще с выплатой зарплат, так как деньги на проблемные шахты перечислялись с заработков благополучных объединений. Но сейчас в упадке вся отрасль.

Никто нам денег, как в прошлом году, не даст

«Другие предприятия – ни Львов, ни Волынь, ни Красноармейск, ни Селидово, никто нам денег, как в прошлом году, не даст. Не дадут они!» – заявил Юрий Ласиков.

Чтобы увеличить добычу угля на объединении, сейчас готовится к запуску еще одна лава. По словам Юрия Ласикова, это должно увеличить прибыль и улучшить финансовую ситуацию.

Также, гендиректор «Лисичанскугля» рассказал, что на днях были внесены изменения в госбюджет и там заложены деньги на поддержку угольной отрасли. Поэтому, к концу месяца, по его словам, какая-то сумма должна прийти из бюджета и эти деньги также пойдут на погашение задолженности. Людей эта информация немного успокоила. Однако далеко не все из них верят, что это произойдет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)