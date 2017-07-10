(Друкуємо мовою оригіналу)

Когда речь заходит о затоплении угольных шахт, первое, что приходит на ум – экологическая катастрофа. Почему? Об опасности, исходящей от остановленных шахт, предупреждают уже не первый год: но если раньше вопрос стоял только лишь о затратах на водоотлив, то с приходом войны часть угольных предприятий и вовсе оказалась вне правового поля, за линией разграничения. Недавно «власти» ОРДЛО после консультаций с российскими геологами приняли решение затопить две енакиевские шахты, и в подконтрольном группировке «ДНР» городе Бунге жители митинговали против этого, боясь затопления работающей в их городе шахты «Юнком». Обострилась ситуация и на подконтрольной территории, в Торецке: из-за того, что боевики не дают гарантий безопасности для ремонта водовода «Горловка-Торецк», под угрозой затопления оказались шахты Артема и «Южная». Так ли опасно затопление шахт, как о нём говорят? Радио Донбасс.Реалии объясняет, что происходит с затопленной выработкой.



Угольные шахты бывают трёх видов: горизонтальные (в основном, в горных районах), вертикальные и наклонные. На Донбассе преобладают вертикальные и наклонные шахты. Многие шахты уже выработаны – то есть запас угля там исчерпан. Оставляют в шахтах только «цельники» – цельные пласты угля, которые не дают просесть выработкам. После отработки шахты консервируют, что зачастую ведёт к её затоплению, когда перестаёт работать водоотлив. Как правило, на закрытых шахтах, работающих в режиме водоотлива, оставляют нижнюю по уровню шахту. Именно в её выработки стекаются все шахтные и грунтовые воды.

Откачивают воду в шахтах по-разному. В основном, происходит это в несколько этапов. В глубоких вертикальных шахтах воду откачивают вначале с самого глубокого участка. Средняя глубина донбасских шахт – 700-1000 метров, а глубины делятся на горизонты. С водозаборника тысячного горизонта воду откачивают на семисотый, затем выше, пока вода не поднимется на нулевой горизонт – поверхность. Там вода поступает в шахтные отстойники, где проходит очистку. Затем её сбрасывают в водоёмы и реки. В некоторых шахтах воду откачивают сразу на поверхность.

Если воду не откачивать, существует несколько вероятных последствий.

Следствие 1: провалы грунта

Главная опасность – подтопление ближайших посёлков, а также размыв почвы, что может привести к оползням и обрушению строений. Фундамент зданий в районе шахты или выхода воды на поверхность может быть разрушен, что приведёт к обрушению строения. В худшем варианте – здания вообще могут уйти под землю, если вода вымоет пустоты в грунте.

Следствие 2: отравление питьевой воды

Кроме того, шахтные воды могут заражать подводные реки и почву. Ведь вода, настоянная в шахтной выработке, насыщается различными химическими элементами. Химикаты могут попадать в ближайшие колодцы питьевой воды, отравлять рыбу и организмы водоёмов. Если в затопленных шахтах хранились ядовитые вещества, ситуация еще хуже.

Следствие 3: взрывы метана.

Метан, вытесняемый из почвы поднимающейся водой, выходит на поверхность, или, что хуже – скапливается в подвалах жилых домов, погребах и прочих углублениях, где может взорваться или кого-нибудь отравить.

Но это уже было

В то же время, опасность затопления шахт несколько преувеличена. Шахты Донбасса в ХХ веке затапливались неоднократно: в двадцатых годах прошлого века четверть шахт региона была затоплена. А в период Второй мировой войны почти все угледобывающие предприятия были разрушены. Когда нацисты отходили с Донбасса, то разрушали вентиляционные стволы и топили выработки. Однако, после освобождения Донбасса воду из шахт откачали и продолжили добывать уголь.

На самом деле, затапливать можно. Но по правилам

Горные инженеры перед затоплением рассчитывают время, за которое вода наполнит выработки и когда начнёт выходить на поверхность. В среднем, если перестать откачивать воду, шахта затопиться за несколько лет. Время выхода воды на поверхность составляет от двух до 23 лет. Опасность в том, что зачастую невозможно предугадать, где именно вода выйдет на поверхность, если шахту затопили не по правилам.

К примеру, когда в 2004 году перестали работать насосы на шахтоуправлении «Красная звезда» в Пролетарском районе, то вода начала просачиваться на поверхность в районе посёлка шахтоуправления «Шесть Красная».

Затапливая шахту, следует помнить, что нужно затампонировать все перемычки и щели, чтобы вода не просачивалась в грунт. Если шахта выделяет метан, то нужно проверить, куда вода может выталкивать газ. Ведь метан не имеет запаха и способен отравлять при выходе на поверхность, если его концентрация превысит норму. Кроме того, необходимо провести дренажные работы, чтобы избежать подтопления зданий и размытия грунтов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)