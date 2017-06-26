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Из-за затопления шахт жителям Донбасса угрожает экологическая катастрофа. При чем – по обе стороны линии разграничения. В подконтрольном «ДНР» городе Бунге (бывший Юнокоммунаровск) жители на днях митинговали против прекращения откачки воды из двух енакиевских шахт, так как это может привести к затоплению работающей в их городе шахты «Юнком». В то же время в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предупредили об угрозе катастрофы в подконтрольном Украине Торецке – по той же причине.

Экологические проблемы угрожают жителям Донбасса по обе стороны фронта. Так, на неподконтрольной территории в городе Бунге Донецкой области (бывший Юнокоммунаровск) местные жители выступают против затопления шахт «Полтавская» и «Енакиевская». Это угрожает затоплением работающей шахты «Юнком», где в 1979 году провели подземные ядерные испытания.

25 июня в городе прошел стихийный митинг, где местные жители выступали против остановки работы шахт. Впрочем, по словам главы «городской администрации» боевиков Ирины Реутовой, окончательное решение о затоплении шахт было принято еще 21 июня в оккупированном Донецке при участии российских геологических организаций, которые проводили обследование шахт «Полтавская» и «Енакиевская».

30 июня должны отключить свет, и вода начнет затапливать шахты «Енакиевская» и «Полтавская»

«Есть график затопления шахт. То есть, 30 июня этого года по логике вещей должны отключить свет, и вода начнет затапливать шахты «Енакиевская» и «Полтавская». То есть, вопрос уже все, решен. Когда будет идти затопление шахт, вода автоматически пойдет на шахту «Юный коммунар», – выступление Реутовой публикует «Вестник Харцызска».

Поднятие грунтовых вод может привести к экологической катастрофе

После закрытия шахты без работы останутся 160 шахтеров, но экологов волнует не только это. В 1979 году в шахте «Юнком» провели ядерные испытания, и с тех пор откачка воды оттуда была гарантией нераспространения ядерных отходов – о потенциальном загрязнении говорят с 2002 года, когда шахту закрыли, но откачивание воды не прекращали. Любое поднятие грунтовых вод может привести к экологической катастрофе, говорит эколог Галина Олейникова из всеукраинской общественной организации «Мама-86».

Что касается ядерных отходов, сейчас никто не знает, в каком там все состоянии. Раньше поддерживали, чтобы капсула с отходами была недоступна

«Даже если саму шахту «Юнком» не будут затапливать, все равно вода имеет свойство перетекать в пустоту, и в любом случае пойдет повышение грунтовых вод. Она затопит и «Юнком». Что касается ядерных отходов, сейчас никто не знает, в каком там все состоянии. Раньше поддерживали, чтобы капсула с отходами была недоступна», – говорит Олейникова. Предсказать, куда вода может вынести ядерные отходы, невозможно – Северский Донец, Дон или Азовское море. По информации эколога, решение о постепенном затоплении шахт российские кураторы приняли около 3 месяцев назад.

О такой же угрозе заявили и по другую сторону линии разграничения. По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), затопление торецких шахт имени Артема и «Южной» привело к поднятию газа метан на поверхность и попаданию в подвалы жилых и производственных зданий. Наблюдатели говорят, что вода попадает в подземные выработки опять же из-за обстрелов со стороны боевиков.

Когда в 1996 году в Донецке закрыли шахту «Панфиловская», шахтные воды залили подвалы и погреба домов близлежащих поселков, вспоминает глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Ситуация аналогична «Юнкому», утверждает он, только возле «Юнкома» есть еще и старое кладбище, которое тоже может затопить. Еще одна похожая ситуация была в 1981 году, когда закрыли шахту возле Горловки, и в грунтовые воды попали химические отходы.

В свое время было разведано в Донбассе 13 триллионов кубов метана. Это только разведано

«Шахтные воды поднимаются на поверхность, выдавливаю газ метан, который скапливается в подвалах и погребах, и в любой момент может произойти мощный взрыв. А в свое время было разведано в Донбассе 13 триллионов кубов метана. Это только разведано», – подчеркнул Волынко.

Экологию Донбасса будут обсуждать на общеевропейском уровне

Аналогичные проблемы могут произойти в районе Горловки, Макеевки, Углегорска и других городах на оккупированной территории, затопленные шахты есть по всему Донбассу, говорит Волынко. В частности, коллеги из Первомайска Луганской области рассказали Волынко, что в шахте «Первомайская» незатопленными осталось только около 200 метров ствола шахты при общей глубине около 800 метров.

23 июня заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак призвал создать систему экологического мониторинга для Донбасса, Запорожской и Харьковской областей, так как достоверной информации недостаточно. Также проблему экологии на Донбассе будут обсуждать на следующем заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, пообещала народный депутат Ирина Геращенко.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)