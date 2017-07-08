Один гірник загинув і один травмований на шахті в Донецькій області – Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив про загибель одного гірника і поранення іншого на шахті «Росія» держпідприємства «Селидіввугілля» у Донецькій області.

«Один кріпильник загинув, один травмований, двоє змогли покинути місце аварії. На відкатному штреку чотири прохідники здійснювали перекріплення гірничих виробок. Паспорту на такі роботи не було, що є порушенням виробничого процесу», – повідомив Волинець.

За його словами, Державна служба з питань праці наразі розслідує інцидент.

Шахта «Росія» підприємства «Селидіввугілля» розташована у місті Новогродівка на Донеччині.