(Друкуємо мовою оригіналу)

Для большинства Донецк – это город шахт и терриконов. Мало кто знает, что, кроме промышленности и футбола, до начала войны в 2014 году в городе была и достаточно активная культурная жизнь. Музыку, которую играли донецкие группы, вспомнило Радио Донбасс.Реалии.

На улице в Киеве какие-то парни играют на гитаре и поют. Они молоды, счастливы, прохожие иногда останавливаются и подпевают. Я останавливаюсь и тоже начинаю напевать что-то себе под нос, вспоминая, как мы собирались на улице Набережной, живя в Донецке.

«Миллионами глаз нас пытались найти,

но у них ничего не должно получиться.

Сотни тысяч сердец нас пытались согреть,

только им не понять, что такое проститься»

Песня группы «Кенгуру» была почти нашим гимном, без неё не обходились ни одни посиделки с гитарой.

Донецкие музыканты часто приходили на Набережную и играли свои песни перед выступлениями в клубах.

«Посмотри мне в глаза, дай запомнить твоё лицо.

Скажи мне хоть слово, я не забуду голос твой...»

Ваня всегда пел эту песню так искренне и с надрывом, что она стала чуть ли не визитной карточкой «Третьего дыхания». Хотя не обходилось и без курьёзов, когда публика просила спеть «Керамику», а он забывал слова, и зрители начинали петь вместо него.

Только записей тех времён почти не осталось, и сейчас эту музыку можно прослушать лишь у себя в голове. Я называю это собственным «радиокладбищем». Там часто ставят песни, оставшиеся лишь в памяти. Хотя я бережно храню всё то, что осталось в старых плейлистах. К примеру, Bradbury brothers, от которых сходили с ума местные клубы:

«Я не дружу с головой, слышишь,

Я не могу спать спокойно, видишь?»

И вот, придя домой, не заметив, как прошёл весь путь в воспоминаниях, набираешься смелости и открываешь в ноутбуке папку, в которую было страшно заглядывать с момента переезда. Смазанные снимки, где мы все вместе, нас не разделяют разные взгляды, мы ещё любим одну музыку, и там все ещё живы. В папке «Любимый Д.» осталась музыка, которая теперь тоже поделена блокпостами. Включаю громче Stone Band: хоть песня и грустная, но почему-то дарит надежду, что мы когда-нибудь соберёмся ещё в Донецке и споём.

«Приходь до мене, будем мовчати і заливатись вином.

Різати пам'ять тупим ножем, лікувати якісь застуди...»

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)