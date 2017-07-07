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В Мариуполе стартовал грандиозный по масштабам музыкальный фестиваль «Мариуполь сити 2017». Более 40 музыкальных коллективов и исполнителей в течение трех дней, с 7 по 9 июля, будут выступать в прифронтовом городе в режиме нон-стоп. Фестиваль проходит на одном из самых больших пляжей Мариуполя – Песчанке. Концертная программа будет совмещаться с отдыхом, спортивными соревнованиями и общением со звездами украинской эстрады. В Мариуполе уже второй раз проходят подобные массовые мероприятия. В прошлом году в город приезжал ОЭ, и собрал более 30 тысяч зрителей со всей Украины. В этом году более 14 тысяч зрителей станут непосредственными участниками этого события.

Выступлением Егора Грэя и Киры Мазур начался музыкальный марафон «Мариуполь сити 2017», который продлится три дня. Ближе к вечеру концертную программу продолжат Ivan Navi и группы ТНМК, Скай и Тартак. Наряду с именитыми артистами на сцену выйдут и победители отборочных туров среди самодеятельных коллективов. Концертная программа каждого из трех фестивальных дней продлится с 17:00 до полуночи после чего начнет работать дискотека, где гости cмогут совмещать танцы и купание в море до самого рассвета. С утра субботы начинаются спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу. А завершится музыкальный фестиваль выступлениями Ивана Дорна, Алеши, Макса Барских, групп Бумбокс, ONUKA и The Hardkiss в воскресенье.

Для обеспечения безопасности во время проведения фестиваля на пляж «Песчаный» ограничен проезд автобусов и частных автомобилей. До места проведения фестиваля можно проехать только по специальному пропуску или пройти пешком. Из центра города организованы дополнительные автобусные маршруты от больших торговых центров, где есть транспортные стоянки. Сделано это для тех, кто приехал на фестиваль на своем автомобиле.

На страже правопорядка и полиция, и военные, и спасатели, и медики. Всего задействовано около 2000 полицейских. Проводится тщательный досмотр, но, как утверждают полицейские, это не вызывает конфликтных ситуаций, все проходит без проблем. Кроме того весь Мариуполь взят в «кольцо безопасности» с усиленными нарядами на блокпостах и в самом городе, а в акватории пляжа на постоянное дежурство вышли пограничные катера.

После рабочего дня жители Мариуполя бесконечным потоком перемещаются на «Песчанку». Как утверждают организаторы, нынешний фестиваль посетят более 14 тысяч зрителей.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)