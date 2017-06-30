«Шматочок Африки на Чернігівщині»: в Україні відбудеться перший афро-етнічний фестиваль

На Чернігівщині 4-6 серпня цього року відбудеться перший в Україні афро-етнічний фестиваль «Мама Африка». Його локацією стане мистецький хутір Обирок у Чернігівській області. Вся команда організаторів фестивалю певним чином пов’язана з Африкою: дехто там мандрував, інші – працювали чи жили. Познайомити українців із африканською культурою та зруйнувати стереотипи – головна мета фестивалю, розповіли в ефірі Радіо Свобода співкоординатор фестивалю Катерина Усеніна і митець, уродженець Сенегалу Медун Ба.

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– На сайті фестивалю вказано, що фестиваль – це занурення у світ африканської культури. Українці мають певні уявлення про африканську культуру. Що особливого пропонує фестиваль?

Буде представлена африканська кухня, мода, музика, танці, фільми, буде дитяча програма

​Катерина Усеніна: Особливим буде те, що культуру представлятимуть саме африканці. Буде представлена африканська кухня, мода, музика, танці, фільми. Будуть зустрічі з африканськими активістами, буде дитяча програма.

​Медун Ба: Я в Україні вже живу п’ять років. Щойно приїхав сюди, у мене одразу з’явилася ідея зробити африканський фестиваль. В Африці – 54 країни. Нам у цьому фестивалі важливо показати, що Африка – це захід, схід, північ і південь і центр. І кожна частина має свою культуру. Але українці не розуміють цього.

– А жителі Африки розуміють, де розташована Україна?

Медун Ба: Не всі. Тому цей фестиваль сприятиме взаємопізнанню, тим більше, що є багато спільного.

З самого початку ми хотіли робити виключно етнічний фестиваль. Але коли ми почали спілкуватися з африканцями, вони нам сказали, що хочуть показати сучасну культуру

​Катерина Усеніна: З самого початку ми хотіли робити виключно етнічний фестиваль. Бо ми любимо етнос як український, так і африканський. І з самого початку ідея була такою. Але коли ми почали спілкуватися з африканцями, зокрема зі студентами, вони нам сказали, що не хочуть, щоб був лише етнос, вони хочуть показати сучасну культуру, бо для них це важливо.

– Метою фестивалю є подолання упереджень, ксенофобії та расизму. Пане Медун Ба, чи доводилося Вам стикатися з цим в Україні?

Я – наполовину українець, моя мама – українка, а тато із Сенегалу

​Медун Ба: В принципі за п’ять років я не скажу, що щодня стикався з цим. Але разів три в Києві було таке. Зазвичай це молоді люди. Це не те щоб агресія, а на вулиці підходять і питають: що ти тут робиш, повертайся до Африки. Але я – наполовину українець, моя мама – українка, а тато із Сенегалу. Звісно, я розумію, що не всі українці такі, бо я знаю, що тут багато хороших людей.

Медун 20 років він прожив з батьком у Сенегалі, а тепер хоче жити з мамою

​Катерина Усеніна: Коли я познайомилася з Медуном, то мене вразила саме його історія, вона дуже своєрідна. Він мені сказав, що хоче поділити життя навпіл: 20 років він прожив з батьком у Сенегалі, а тепер хоче жити з мамою. Так ось, коли він приїхав до України, він з нею спілкувався взагалі жестами, бо вона не говорить ні англійською, ні французькою. А зараз він говорить і українською, і російською.

– Які заходи будуть на подолання цих упереджень?

Катерина Усеніна: У нас буде лекторій, в якому будуть брати участь африканські активісти. Також буде програма, яка складається з освітніх, навчальних фільмів, зокрема для дітей.

Кожна країна буде проводити майстер-класи з приготування національної їжі. Будуть майстри з плетіння косичок

Кожна країна буде проводити майстер-класи з приготування національної їжі. Будуть майстри з плетіння косичок. Люди, які представлятимуть одяг, будуть розповідати про особливості етносу, пояснюватимуть кожен візерунок, кожен принт на їхньому вбранні.

Будуть майстер-класи з танців – це теж надзвичайні речі, які можуть викладати лише африканці. Тобто, кожна частина програми є освітньою і розважальною одночасно.

– Яка мета цього фестивалю?

Катерина Усеніна: Ми хочемо показати українцям, якою є Африка. Дійсно, між Україною і Африкою дуже багато спільного, і ми хочемо показати українцям іншу культуру, яка дуже схожа на українську.

Дуже багато українців не подорожують, тому ми хочемо «привезти» Африку в Україну. Таким чином українці повинні стати відкритішими до світу, відчути африканську гостинність, а африканці – українську гостинність. Ми всі повинні просто розширити рамки своєї свідомості, знайти нових знайомих.

Коли я приїхав до України, у мене запитували, чи є у нас банкомати. Бо люди вважають, що Африка – це бідність і бруд

​Медун Ба: Є великі надії на фестиваль. Він повинен розбити стіну стереотипів, яка є між африканцями і українцями. Бо коли я приїхав до України, у мене запитували, чи є у нас банкомати. Смішне і сумне запитання водночас. Бо люди вважають, що Африка – це бідність і бруд.

Африка – це не тільки сафарі, у нас є цікаві історичні місця

Крім того, українці справді повинні зрозуміти, що у нас багато спільного і ми можемо разом досягати спільних цілей. Є надія, що це підштовхне людей більше подорожувати Африкою. Бо Африка – це не тільки сафарі, у нас є цікаві історичні місця, красива природа, це люди і культура.

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