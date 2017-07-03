«Дельфін поплив назад в Росію»: соцмережі про заборону в’їзду в Україну російським артистам

Кількість учасників музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві сягнула двох сотень. Декілька з них так і не презентували публіці свої концертні програми, бо не змогли перетнути кордон України – «Дельфін», Найк Борзов та співачка Б’янка, яка мала виступити в Одесі. Українські соцмережі жваво обговорюють часті заборони на в’їзд російським артистам після їхніх виступів в окупованому Криму.

Російські артисти щораз менше з’являються на українських сценах. Нещодавно заборону на в’їзд протягом трьох років отримали солісти гурту «Іванушки International», співачка Лоліта Мілявська, репер Макс Корж, а тепер ще й співачка Б’янка та деякі учасники фестивалю Atlas Weekend.

Дельфін та «стукачі»

Російського виконавця на ім’я Андій Лисіков, більше відомого як Dolphin («Дельфін»), не впустили в Україну для виступу на фестивалі Atlas Weekend через його виступи в окупованому Криму.

​Водночас музиканти гурту Dolphin все ж змогли перетнути український кордон та відіграти концерт без соліста. Тексти пісень виводились на екран:

​Крім захвату від виступу без соліста та підтримки рішення СБУ, були й ті, хто обурювався забороні в’їзду співакові. Журналістка Катерина Сергацкова, яка зараз працює в «Українській правді», на своїй сторінці у Facebook поставила риторичне запитання: хто «здав» Андрія Лисікова в СБУ, щоб йому заборонили в’їзд в Україну.

​Ця заява здійняла хвилю обурення:

​Сергацкова все ж вирішила приховати свій пост та написала коротке роз’яснення його значення:

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Найк Борзов і реєстр організаторів-порушників

«Сумно, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюсь, що найближчим часом ситуація зміниться і музика знову не буде знати меж», – звернувся до своїх фанів Микола Барашко, більш відомий як Найк Борзов. Він став черговим виконавцем, якого не впустили в Україну на фестиваль Atlas Weekend через гастролі в окупованому Криму.

​Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко запропонував створити реєстр організаторів, які запрошують до України виконавців-порушників українського законодавства.

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Соцмережі активно обговорювали недопуск російського артиста Найка Борзова в Україну і переважно підтримували таке рішення влади:

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«Були танці», але не в Україні

Деяких виконавців, попри виступи в окупованому Росією Криму, все ж допустили до фестивалю. Гурт Anacondaz в 2015 році виступав на півострові, та все ж взяв участь у Atlas Weekend.

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Крім Найка Борзова та «Дельфіна», до України не змогла в’їхати російська співачка, уродженка Білорусі Тетяна Липницька, більше знайома за псевдонімом Б’янка. Вона прямувала на концерт в Одесу, ще раніше ця виконавиця була занесена до списку українського сайту «Миротворець». У своєму Інстаграмі співачка поскаржилась, що через щільний гастрольний графік вона вже й не пам’ятає в якому місті і коли вона виступала.

«Інколи через щільний концертний графік та інші артистичні справи я не пам’ятаю, в яких містах я була місяць тому та які заходи там відбувались. І, як і більшість артистів, повірте мені, мій виступ в Криму був таким же старанним і щирим, як попередні 50», – зазначила вона.

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Напередодні інциденту із співачкою Б’янкою в Україну зміг в’їхати білоруський репер Макс Корж. В лютому 2017 року йому не вдалося перетнути український кордон через виступи в окупованому Криму. Та все ж наприкінці червня він похизувався фото із Києва на своїй сторінці в Інстаграм, розповівши фанам, що оскаржив заборону свого в’їзду в суді і переміг.

​Аудиторія соцмереж була здивована, чому одних артистів, які порушували український закон, впускають на територію України, а іншим забороняють.

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Організатори мовчать

Іноземні артисти, які приїжджають на гастролі в анексований Крим через закриті пункти пропуску, порушують українське законодавство, а тому й втрачають можливість виступати на території материкової України. Те ж стосується і артистів, які висловлювались на підтримку російської анексії Криму. Водночас організатори Atlas Weekend досі не виступили із офіційним роз’ясненням, навіщо було запрошувати на український фестиваль артистів, які навіть не зможуть перетнути український кордон.

Користувачі соцмереж також ставлять питання – чим керуються українські органи, коли когось із порушників законодавства не впускають в Україну, а іншим, хто виграє суди, дозволяють без перешкод виступати на сценах України?