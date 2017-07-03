Кількість заборон на в’їзд російським артистам збільшилась до 14 з початку липня – прикордонники

Державна прикордонна служба заборонила в’їзд до України щонайменше ще семи російським артистам протягом останньої доби, повідомив Радіо Свобода речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Таким чином кількість нев’їздних російських виконавців з початку липня становить щонайменше 14 осіб.

«На підставі додаткової інформації, яка з’явилася у прикордонників, на підставі додатково проведених співбесід із учасниками гурту Anacondaz (гурт виступив на фестивалі Atlas Weekend в Києві в неділю, 2 липня – ред.) під час їхнього виїзду за межі України, було ухвалене рішення про заборону їм в’їзду на наступні три роки», – сказав Олег Слободян. Імен інших виконавців, яким заборонений в’їзд він не уточнив.

Також він заявив, що будуть й інші рішення впродовж сьогоднішнього дня.

2 липня віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко повідомив, що СБУ і прикордонники не впустили в Україну сімох співаків із Росії за два дні.

Кількох російських музикантів, які виступали в анексованому Криму, чекали в Києві організатори музичного фестивалю Atlas Weekend, який відбувався в Києві з 28 червня до 2 липня. Серед них – Найк Борзов і четверо членів його гурту, а також соліст гурту «Дельфін» Андрій Лисіков. А до Одеси прямувала співачка Б’янка, якій також заборонили в’їзд в Україну.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росію Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на анексованій території або висловлювалися в підтримку російської анексії Криму, втратили можливості виступати на материковій Україні.

Українське МЗС застерігало іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

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