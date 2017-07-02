Кириленко: за два дні в Україну не впустили сімох співаків із Росії

СБУ та прикордонники не впустили в Україну сімох співаків із Росії за два дні. Про це повідомив віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

«Може, час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?» – риторично запитав чиновник.

«Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо», – запропонував Кириленко.

Кількох російських музикантів, які виступали в анексованому Криму, чекали в Києві організатори музичного фестивалю Atlas Weekend, який триває в Києві з 28 червня до 2 липня. Серед них – Найк Борзов і четверо членів його гурту, а також соліст гурту «Дельфін» Андрій Лисіков. До Одеси прямувала співачка Б’янка, якій також заборонили в’їзд в Україну.