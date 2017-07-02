Російський гурт Anacondaz, який виступав в Криму, приїхав на фестиваль у Києві

Російський гурт Anacondaz виступив на фестивалі Atlas Weekend в Києві в неділю, 2 липня. Музикантам не заборонили в’їзд до України, попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму в 2015 році.

Російському вокалісту Найку Борзову на три роки заборонили в’їзд в Україну, де він мав брати участь у фестивалі Atlas Weekend 2 липня.

Напередодні повідомлялося, що соліста групи «Дельфін» Андрія Лисікова також не пропустили в Україну для участі у фестивалі Atlas Weekend за концерти в Криму.

Організатори фестивалю наразі це не коментують.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росію Криму через закриті Україною пункти пропуска, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на анексованій території або висловлювалися в підтримку російської анексії Криму, втратили можливості виступати на материковій Україні.

Українське МЗС застерігало іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.