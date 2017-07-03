Радіо Свобода Daily: Сімох російських артистів не впустили в Україну. А хто їх запрошує?

Не впустили сімох

В Україну не впустили сімох російських співаків за два дні. Про це повідомив віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко. СБУ та прикордонники заборонили їм в’їзд, бо ті відвідували анексований Крим через територію Росії, оминаючи українські пункти пропуску.

«Може, час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України? Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо», – запропонував Кириленко.

Кількох російських музикантів, які виступали в анексованому Криму, чекали в Києві організатори музичного фестивалю Atlas Weekend, який тривав у Києві з 28 червня до 2 липня. До України не пропустили: Найка Борзова і чотирьох членів його гурту, а також соліста гурту «Дельфін» Андрія Лисікова. А до Одеси прямувала співачка Б’янка, якій також заборонили в’їзд в Україну.

Водночас російський гурт Anacondaz таки виступив на фестивалі Atlas Weekend. Музикантам не заборонили в’їзд до України, попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму в 2015 році.

Що буде з пенсіями?

Подбай про пенсію у 25 – один із принципів пенсійної реформи. В інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики Андрій Рева розповів як вона працюватиме. Впродовж трьох років усі, хто не матиме необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 років, отримуватимуть спеціальну державну допомогу до того часу, поки їм не почнеться пенсійна виплата. За словами міністра, з початком дії пенсійної реформи держава виконуватиме свою соціальну функцію в іншій формі. В якій саме, читайте за лінком.

Далі стисло про важливе:

Вірус Petya.A поширювався через бухгалтерські програми, повідомили в СБУ. Крім того, є дані про причетність до атаки російських спецcлужб

Учасника бойових дій на Донбасі Віталія Маркова затримали в Італії на підставі свідчень французького журналіста, повідомляють в поліції

Попри «хлібне» перемир'я, вихідні на фронті були важкими. Мар’їнка, що на Донеччині, зазнала обстрілів із важкої артилерії. Наслідок – зруйновані дахи і вибиті шибки будинків.

Помста чи терор?

Війна триває – вибухи лунають не лише на лінії зіткнення. У Києві й неподалік від прифронтової Костянтинівки загинули два полковники – української військової розвідки і СБУ. Обставини схожі – в обох випадках підірвали службові автомобілі. Чому ті, хто повинен запобігати подібному, самі стали жертвами? І які завдання вони виконували останнім часом, з'ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ще кілька подій, про які варто згадати:

В Одесі відзначили День військово-морських сил України. Як це було, дивіться у фотогалереї від Радіо Свобода.

А в Харкові тим часом відбувся дівочий велопарад. У сукнях, спідницях та у взутті на підборах учасниці проїхали центральними вулицями Харкова.

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Позитивний волонтер

А на завершення – історія про волонтера «на позитиві». Віра Тимошенко уже більш як два роки відвідує поранених у київському військовому госпіталі. І не з пустими руками – зі смаколиками і власноруч пошитою нижньою білизною. І головне – завжди у гарному гуморі.

А починалась волонтерська діяльність Віри Тимошенко за вкрай тяжких життєвих обставин, про що вона розповіла Радіо Свобода.

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