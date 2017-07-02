Марків затриманий в Італії на підставі свідчень французького журналіста – МВС України

Проти затриманого в Італії учасника бойових дій на Донбасі, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Марківа дав свідчення французький журналіст. Про це повідомив 2 липня Департамент комунікації МВС України.

«За інформацією французького журналіста щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів прокуратурою міста Павіа (регіон Ломбардія) розпочато кримінальне провадження. В рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд», – сказано у повідомленні.

Ім’я французького журналіста в повідомленні не вказано.

При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, наголосили в МВС.

Як ідеться в повідомленні, Марків виїхав до Італії під час планової відпустки, а офіційної інформації щодо його затримання Нацгвардія не отримувала.

«Генеральною прокуратурою України вживаються заходи зі встановлення усіх обставин затримання Марківа в рамках міжнародно-правового співробітництва», – додали у Департаменті комунікації.

Справа про затримання в Італії громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані. Про це повідомив 2 липня Департамент консульської служби МЗС України.

За даними Департаменту, український консул встановив контакт з адвокатом затриманого та узгодив алгоритм подальших дій, а родичі Марківа поінформовані про його затримання.

Поліція Італії заарештувала громадянина України за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського колеги Андрія Миронова 2014 року в Слов'янську. Генпрокуратура України здивована арештом українця в Італії та вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайно звільнити його.