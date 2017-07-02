Справа затриманого в Італії Марківа перебуває на особливому контролі – МЗС

Справа про затримання в Італії громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані. Про це повідомляє 2 липня Департамент консульської служби МЗС України.

«У зв’язку із затриманням в Італії громадянина України Віталія Марківа Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду міста Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини його затримання, а також забезпечити можливість консульській посадовій особі найближчим часом відвідати Марківа в закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі», – йдеться у повідомленні.

За даними Департаменту консульської служби МЗС, український консул встановив контакт з адвокатом затриманого та узгодив алгоритм подальших дій, а родичі Марківа поінформовані про його затримання.

Поліція Італії заарештувала громадянина України за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року в Слов'янську. Генпрокуратура України здивована арештом українця в Італії та вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайно звільнити його.