В Італії затримали українського військового за підозрою у вбивстві журналіста Рокеллі – Єнін

Генеральна прокуратура здивована арешту в Італії українського військового Віталія Марківа за підозрою у вбивстві поблизу Слов’янська на Донеччині італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі у травні 2014 року, повідомив у Facebook заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Відповідну підозру, за його словами, висунула прокуратура італійського міста Павія.

«Українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова. У цьому розслідуванні Генпрокуратура активно співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз тощо. При цьому за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ», – написав Єнін.

Як повідомив заступник генпрокурора, відомство вже направило запит до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайно його звільнити.

Італійський журналіст Андреа Роккеллі загинув 24 травня під Слов’янськом (Донецька область) унаслідок мінометного обстрілу. Також загинув його перекладач, громадянин Росії Андрій Миронов.

Під час перебування у зоні проведення антитерористичної операції журналіст і перекладач своїх дій з українською стороною не узгоджували, повідомляв прес-центр антитерористичної операції 25 травня.