Напади на українських силовиків: помста чи терор?

Війна триває – вибухи лунають не лише на лінії зіткнення. У Києві й неподалік від прифронтової Костянтинівки загинули два полковники – української військової розвідки і Служби безпеки. Обставини схожі – в обох випадках підірвали службові автомобілі. Чому ті, хто повинен запобігати подібному, самі стали жертвами? І які завдання вони виконували останнім часом, з'ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Один день, один почерк. Два полковники. Офіцер розвідки Міноборони загинув в Києві. Співробітник контррозвідки СБУ – на Донбасі.

Це або трагічний збіг обставин, або цілеспрямований спосіб показати: хто тут господар

«Це або трагічний збіг обставин, або цілеспрямований спосіб показати: хто тут господар», – розмірковує колишній співробітник спецпідрозділу СБУ Андрій Дубовик.



Андрій Дубовик загиблого в Києві Максима Шаповала знав особисто. У двохтисячних вони служили в одній розвідувальній частині. Навесні 2014-го року обидва вирушили на Донбас, хоча там і не зустрічалися.

«Усі в одній пісочниці варимося. Не секрет, те, що відбувається – для когось війна, а для когось мати рідна. Так ось це не стосується Макса. Макс – військовий, і нічим, крім своїх професійних обов’язків, не займався», – розповідає Дубовик.

Але що ховається за словосполученням «професійні обов’язки» – таємниця за сімома печатками.

«Чим займається розвідник? Розвідник збирає інформацію, а якісь підрозділи проводять акції на лінії фронту і в тилу», – пояснює колишній співробітник спецпідрозділу СБУ.

Збирання матеріалів щодо агресії Російської Федераці – це достатньо серйозний мотив

«Збиранням матеріалів щодо агресії Російської Федерації: її військових злочинів і злочинів проти людяності для Гааги. Тобто я думаю, що це достатньо серйозний мотив», – зауважує офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай.



Втім збором подібних доказів займається все управління. На сайті ГУР цілий розділ так і називається – «Збройна агресія Росії проти України»: від новітніх систем радіоелектронної боротьби і арткомплексів до гранатометів і стрілкової зброї – все, що так чи інакше було зафіксовано на Донбасі.

«Є фотографії з супутників, є фотографії з безпілотних апаратів, є перехоплені переговори», – наголошує Мирослав Гай.

Які дані конкретно здобуті зусиллями загиблого розвідника? І чому російські спецслужби, якщо це дійсно справа їхніх рук, жертвою обрали саме полковника Шаповала?



«Він не публічна людина, за великим рахунком, його фотографії десь знайти нереально. Місяць повинні були добре водити його: вивчати спосіб життя, на чому пересувається, де можна і яким чином його ліквідувати», – каже Андрій Дубовик.

Терор чи помста?



Сепаратистські пабліки в соцмережах поширюють версію, мовляв, це помста за вбивство бойовика «Мотороли», яке в Донецьку нібито міг організувати Шаповал.

Це могла зробити тільки Росія, наші б так не ризикували через якогось алкоголіка

«З тією охороною, яка у нього (Арсенія Павлова («Моторола») – ред.) була, і з тими заходами безпеки, які там були, я думаю, що це могла зробити тільки Російська Федерація, наші б так не ризикували через якогось алкоголіка. А у нас гинуть, перепрошую, кадрові військові, полковники…», – зауважує Мирослав Гай.

Того ж дня, коли в Києві підірвали «Мерседес» з розвідником, поблизу Костянтинівки в повітря злетів ще один автомобіль – з контррозвідником. «Воно як бахне і зверху дим пішов. Пожежники під’їхали, викликали швидку», – розповідає свідок цієї події.

Полковник Служби безпеки України Юрій Возний загинув. Двоє силовиків поранені.

Втратили пильність, я не знаю, як це назвати. Зразково-показова страта – можна сказати, але: як можна таке допустити?!

«Втратили пильність, я не знаю, як це назвати. Зразково-показова страта – теж можна сказати, але знову таки: як можна таке допустити?! Це мінус професіоналізму», – констатує Андрій Дубовик.

«Немає очевидного чи не очевидного зв’язку між цими трагедіями – це має встановлювати прокуратура», – зазначає Мирослав Гай.

Що привело контррозвідників на околицю села Ільїнівка – практично на цвинтар? Які завдання в тилу виконував Максим Шаповал, яку інформацію збирав? Це, вочевидь, так і залишиться таємницею, принаймні найближчим часом.

Згодом з історії ви дізнаєтесь, що наші спецслужби робили серйозну роботу

«Ми звичайні смертні в цьому плані і ми не можемо бути зараз в курсі – як і що збиралось. Але, повірте мені, згодом з історії ви дізнаєтесь, що наші спецслужби теж пророблювали певну серйозну роботу», – каже Мирослав Гай.

Імена організаторів і виконавців убивств українських силовиків – чи будуть вони записані в підручниках з історії? Питання до слідства залишається відкритим.