Футбол під прицілом: «Динамо» і «Карпати» відмовляються грати у Маріуполі

Колишній «Іллічівець», а віднедавна – футбольний клуб «Маріуполь», повернувся до елітного дивізіону українського футболу. Але тепер одразу два клуби, із Києва і Львова, відмовляються їхати на матчі до прифронтового міста і вимагають гарантій безпеки. Представники команд кажуть, що такі візити можуть призвести до масових заворушень і провокацій на стадіоні. До того ж, незрозуміло, що на думці у бойовиків угруповання «ДНР», адже місто знаходиться у зоні досяжності їхньої артилерії. «Донбас.Реалії» з’ясовували, чи безпечно грати у футбол у Маріуполі.

Футбольний клуб «Маріуполь», який донедавна мав назву «Іллічівець», за результатами сезону 2016-17 років посів перше місце у Першій лізі. Це означає, що клуб вийшов у найвищу лігу українського футболу. Найсильніші українські команди разом зі своїми вболівальниками у рамках майбутнього чемпіонату Прем’єр-ліги будуть приїжджати до прифронтового Маріуполя.

Майже 13 тисяч осіб можуть одночасно зібратися на стадіоні «Іллічівець». Для прифронтового міста така кількість людей надзвичайно велика, а отже заходи безпеки повинні бути на рівні. Відеоспостереження, металодетектори для уболівальників і сотні поліцейських на матчі. Як відстежити таку кількість людей?

​«Одна з найсерйозніших загроз – проникнення на поле. У нас це практично зведено до мінімуму за рахунок роботи системи стюардингу, за рахунок стадіонних конструкцій, які обмежують доступ на поле», – зауважує перший заступник гендиректора ФК «Маріуполь» Андрій Санін.

«Динамо» і «Карпати» бояться їхати до Маріуполя

Але окрім стандартних для всіх матчів, тут є своя особлива загроза – прифронтова.

Після того, як стало відомо, що ФК «Маріуполь» буде грати у Прем’єр-лізі, київське «Динамо» і львівські «Карпати» заявили про те, що відмовляються їздити на матчі до прифронтового міста з міркувань безпеки.

«Дистанція, яку може досягти артилерія – 28 кілометрів», – каже технічний директор ФК «Карпати» Тарас Гордієнко.

Водночас, представники клубу «Маріуполь» наголошують – вони відповідають за безпеку команд під час проведення матчів.

«Наша зона відповідальності починається, як тільки клубний автобус перетне кордон Донецької області», – каже Андрій Санін.

А головний тренер «Маріуполя» Олександр Севідов запевняє: протягом останнього року тут не відбувалося жодних провокацій і гравці перебували у безпеці.

Від стадіону «Іллічівець» усього 10 кілометрів до Сартани – це передмістя Маріуполя, яке регулярно обстрілюють. А до самої лінії фронту у районі Широкина – трохи більше 20 кілометрів.

Не можна на 100% бути впевненим, що в «орків» не станеться якесь затемнення в голові

«Не можна на 100% бути впевненим, що на тому боці у «орків» не станеться якесь затемнення в голові. Ми це гарантувати не можемо, але принаймні сюди приїжджало «Динамо-2» і все було нормально», – каже капітан футбольного клубу «Маріуполь» Рустам Худжамов.

Хоча львівські «Карпати» навідріз не відмовлялись від в’їзду до прифронтового міста й готові до компромісів, проте остерігаються можливих ризиків.

«Карпати» – хороший подразник для протилежної сторони

«Мабуть ті ж «Карпати», не буду говорити про інші клуби, – хороший подразник для протилежної сторони. Посадити у конкретному місці, навіть на в’їзді до Маріуполя навідника і зробити один-два постріли прицільні», – каже технічний директор ФК «Карпати» Тарас Гордієнко.

​Про те, що клубний автобус може бути яскравою мішенню, кажуть й у київському «Динамо». До того ж, їхати наземним транспортом до місця проведення матчу доведеться й тим, хто зазвичай звик пересуватися на літаку.

Я готовий супроводжувати тих, хто боїться їхати до Маріуполя – президент ФФУ

Найближчий аеропорт – у Запоріжжі. Звідти до Маріуполя 270 кілометрів – більше трьох годин через блокпости, не по найкращій дорозі.

З тими, хто боїться їхати до Маріуполя, я готовий разом їхати в автобусі

«З тими, хто боїться їхати до Маріуполя, я готовий разом їхати в автобусі. Будь-який інцидент може відбутися не в Маріуполі або Краматорську, а може статися в центрі Києва і в Конча-Заспі, коли клуб буде виїжджати зі своєї бази», – наголошує президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Водночас за словами головного редактора журналу «Футбол», ситуація довкола матчів у прифронтовому місті – це не ідеологічне і не політичне питання.

Це питання СБУ, армії та фахівців з безпеки

«Ми говоримо про патріотизм, про єдність України, про те, що інші їздили, а ці не хочуть і так далі. Ми не про те трішечки говоримо, це не політичне питання. Це питання СБУ, питання армії, це, зрештою, питання фахівців з безпеки», – каже головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков.

На базі «Маріуполя» – звичайний режим підготовки до сезону

Представники клубу «Маріуполь» наголошують, що вони разом із силовими структурами будуть діяти спільно.

Те саме заявляють й у поліції.

Поліція Донецької області повністю готова забезпечити безпеку футбольних команд

«Поліція Донецької області повністю готова забезпечити порядок під час проведення матчів та забезпечити безпеку футбольних команд», – запевняє голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

На базі «Маріуполя» тим часом – звичайний режим підготовки до нового сезону. Тут давно звикли грати, незважаючи на лінію фронту.

«Був теракт у Манчестері – але це ж не означає, що тепер жодна команда не поїде до Манчестера або Дортмунда. Тому говорити про те, що безпечно… ми бачили, яка безпека на стадіоні «Олімпійський» була буквально нещодавно», – зауважує головний тренер «Маріуполя» Олександр Севідов.

До старту чемпіонату ще три тижні. До того часу у клубів Прем’єр-ліги, силових структур та Федерації футболу України є час, аби визначитися – проводити матчі в Маріуполі або ні. І як запобігти можливим провокаціям на стадіоні.

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