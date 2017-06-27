Команда з Маріуполя повернулася до елітного дивізіону українського футболу. Але тепер відразу два клуби – з Києва і Львова – відмовляються їхати на матчі у прифронтове місто і вимагають гарантій безпеки. Мовляв, такий візит загрожує масовими заворушеннями і провокаціями на стадіоні. Та й незрозуміло, що на думці у бойовиків угруповання «ДНР», адже місто – в зоні досяжності їхньої артилерії. Так безпечний чи навпаки – вкрай небезпечний футбол у Маріуполі? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)