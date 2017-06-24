Футбол: Кріштіану Роналду і тренер Португалії розкритикували поле в Санкт-Петербурзі

Капітан збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду та тренер Фернандо Сантос після перемоги над командою Нової Зеландії на Кубку конфедерацій розкритикували поле у Санкт-Петербурзі, на якому відбувся поєдинок. Про це повідомляє Reuters.

«Це було важке поле, трава була занадто висока, було майже неможливо грати краще, ніж ми це робили», – сказав після гри зірковий португальський футболіст журналістам зі своєї країни.

Тренер Фернандо Сантос додав, що через проблеми з газоном командам не вдалося провести традиційне тренування на цьому стадіоні за день до гри.

«Це відмінний стадіон, але соромно, що поле має проблеми. ФІФА (Міжнародна федерація футболу – ред.) знає про це, і я сподіваюся, що через тиждень ситуація поліпшиться», – сказав наставник португальців.

Розрахований на 68 тисяч глядачів домашній стадіон російського футбольного клубу «Зеніт» стане однією з головних арен чемпіонату світу 2018 року. Наступної неділі він також прийматиме фінал поточного турніру, Кубка конфедерацій.

Збірна Португалії, розгромивши новозеландців (4:0), з першого місця в групі А вийшла до півфіналу змагання. Компанію команді Роналду склали мексиканці, які перемогли росіян і також набрали сім очок. У господарів турніру залишилося три бали, і вони достроково вилетіли з Кубка конфедерацій.