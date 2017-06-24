Футбол: Росія вилетіла з домашнього Кубка конфедерацій

Футбольна збірна Росії достроково завершила участь у Кубку конфедерацій – турнірі з участю восьми національних команд. Це змагання ФІФА традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність країни-організатора до світової першості.

Росіяни в поєдинку, що відбувся в Казані, першими забили у ворота збірної Мексики, але ще до перерви американська команда відігралася, а в другому таймі відзначилася вдруге – 2:1.

В іншому матчі групи А португальці перемогли команду Нової Зеландії – 4:0.

Португальці й мексиканці набрали по сім очок, росіяни залишилися з трьома, новозеландці програли всі три зустрічі.

25 червня визначаться учасники півфіналів від групи В.