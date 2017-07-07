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07 Липень 2017, Київ 17:49
Культура

Венки, солоха, бусурмане: как на Луганщине праздновали Ивана Купала

Казацкий атаман раздумывает принимать ли парней на Сечь

Надія Литвинова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Речка, вечер, костер и... традиционные венки по воде. Радио Донбасс.Реалии провело Ивана Купала на берегу реки Красная в Кременском районе на Луганщине. Несколько тысяч человек собрались там на фестиваль народной игрушки и игры, приуроченный к самому мистическоиу и при этом беззаботному славянскому празднику.

Детский смех, песни, пляски. Все это привело на берег реки Красная в Кременском районе Бориса и Татьяну: «Посмотрим на костер, на старые украинские традиции. На все будем смотреть», – делятся они. Заарканить бычка, поймать овощи из борщевого набора, сбить муку – кругом различные аттракционы, развивающие для детей и развлекательные – для взрослых. За всем этим присматривают два гоголевских персонажа – Солоха и черт. В реальной жизни — работники лисичанского Дворца культуры имени Сосюры Ирина Гончарова и Галина Киященко.

«Детям очень нравятся развивающие аттракционы, они требуют умения, сосредоточенности, азарта. За компьютерами, я считаю, для детей сидеть очень много вредно», – говорит «Солоха».

Фаерщик и леший
Фаерщик и леший

Альтернатива виртуальной реальности — традиционные развлечения: это и плетение венков, и куклы-мотанки, и кулеш. Но больше всего зрительского внимания досталось участникам конного театра: «Хлопці, збираймося, до бою готуймось! Клятих басурман виб’ємо з землі української, бо знову вони посягнули на нашу землю рідну! Ось, сини мої, знайшлось і для вас випробування на звання козака. Не посоромте батька свого!».

В месяц Луганский областной казацкий конный театр, который базируется в самом восточном райцентре Украины – Меловом, выступает по 5-6 раз. Надежду Зинченко, одну из двух женщин-наездниц, 7 лет назад пригласил в конный театр нынешний глава Луганской области, в свое время его и основавший. Женщина ездит на Кукле – так зовут лошадь породы буденовец.

«У вас здесь дорожка была сильно пещаная, поэтому скорость вообще никакая была, – говорит Надежда. – А у нас на дорожке 60-80 километоров в час будет бежать. Здесь он то быстро бежит, то медленно, и не знаешь, как он себя поведет».


Изначально планировалось, что фестиваль народной игрушки и игры будет кочевать по области. Но организаторы решили не экспериментировать с локациями и проводить его в Кременной. И, кажется, не прогадали. Во всяком случае фестиваль уже успел стать не только самым долгожданным городским праздником, но и заметным событием для всего региона.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:


(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу

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