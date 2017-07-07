Надія Литвинова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Речка, вечер, костер и... традиционные венки по воде. Радио Донбасс.Реалии провело Ивана Купала на берегу реки Красная в Кременском районе на Луганщине. Несколько тысяч человек собрались там на фестиваль народной игрушки и игры, приуроченный к самому мистическоиу и при этом беззаботному славянскому празднику.

Детский смех, песни, пляски. Все это привело на берег реки Красная в Кременском районе Бориса и Татьяну: «Посмотрим на костер, на старые украинские традиции. На все будем смотреть», – делятся они. Заарканить бычка, поймать овощи из борщевого набора, сбить муку – кругом различные аттракционы, развивающие для детей и развлекательные – для взрослых. За всем этим присматривают два гоголевских персонажа – Солоха и черт. В реальной жизни — работники лисичанского Дворца культуры имени Сосюры Ирина Гончарова и Галина Киященко.

«Детям очень нравятся развивающие аттракционы, они требуют умения, сосредоточенности, азарта. За компьютерами, я считаю, для детей сидеть очень много вредно», – говорит «Солоха».

Альтернатива виртуальной реальности — традиционные развлечения: это и плетение венков, и куклы-мотанки, и кулеш. Но больше всего зрительского внимания досталось участникам конного театра: «Хлопці, збираймося, до бою готуймось! Клятих басурман виб’ємо з землі української, бо знову вони посягнули на нашу землю рідну! Ось, сини мої, знайшлось і для вас випробування на звання козака. Не посоромте батька свого!».

В месяц Луганский областной казацкий конный театр, который базируется в самом восточном райцентре Украины – Меловом, выступает по 5-6 раз. Надежду Зинченко, одну из двух женщин-наездниц, 7 лет назад пригласил в конный театр нынешний глава Луганской области, в свое время его и основавший. Женщина ездит на Кукле – так зовут лошадь породы буденовец.

«У вас здесь дорожка была сильно пещаная, поэтому скорость вообще никакая была, – говорит Надежда. – А у нас на дорожке 60-80 километоров в час будет бежать. Здесь он то быстро бежит, то медленно, и не знаешь, как он себя поведет».



Изначально планировалось, что фестиваль народной игрушки и игры будет кочевать по области. Но организаторы решили не экспериментировать с локациями и проводить его в Кременной. И, кажется, не прогадали. Во всяком случае фестиваль уже успел стать не только самым долгожданным городским праздником, но и заметным событием для всего региона.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу