Фотогалерея: Втекти від благ цивілізації на Купала

На Закарпатті на галявині біля водоспаду 15 метрів висотою щорічно проходить фестиваль «Шипіт». Напередодні свята Івана Купала сюди з’їжджаються люди, які хочуть відпочити від благ цивілізації. Вони ставлять велике наметове містечко, палять багаття, купаються у водоспаді, слухають музику, спілкуються і веселяться.



Цей «острівець свободи» хіпі облюбували ще в 1993 році. Засновниками фестивалю є Чарлі і Шара – подружня пара хіпі з Ужгорода.