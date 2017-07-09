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09 Липень 2017, Київ 22:19
Фотогалереї

Фотогалерея: Втекти від благ цивілізації на Купала

На Закарпатті на галявині біля водоспаду 15 метрів висотою щорічно проходить фестиваль «Шипіт». Напередодні свята Івана Купала сюди з’їжджаються люди, які хочуть відпочити від благ цивілізації. Вони ставлять велике наметове містечко, палять багаття, купаються у водоспаді, слухають музику, спілкуються і веселяться.

Цей «острівець свободи» хіпі облюбували ще в 1993 році. Засновниками фестивалю є Чарлі і Шара – подружня пара хіпі з Ужгорода.
Фестивальний табір на фоні карпатських гір
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Фестивальний табір на фоні карпатських гір

До 10 липня більшість учасників фестивалю роз&rsquo;їжджаються по домівках, але є і такі, які залишаються до перших снігів
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До 10 липня більшість учасників фестивалю роз’їжджаються по домівках, але є і такі, які залишаються до перших снігів

Саме тут, на фестивалі, збирається велика кількість &laquo;неформалів&raquo;
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Саме тут, на фестивалі, збирається велика кількість «неформалів»

Дівчина у вінку
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Дівчина у вінку

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В ніч на 7 липня, саме на Івана Купала, на фестивалі розпалюють величезне вогнище, танцюють навколо багаття, співають&nbsp;
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В ніч на 7 липня, саме на Івана Купала, на фестивалі розпалюють величезне вогнище, танцюють навколо багаття, співають 

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Через те, що Шипіт &ndash; це підніжжя хребта, тут часто збираються хмари, дощ може йти ледь не цілий тиждень без упину
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Через те, що Шипіт – це підніжжя хребта, тут часто збираються хмари, дощ може йти ледь не цілий тиждень без упину

Або погода змінюється кілька разів на годину
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Або погода змінюється кілька разів на годину

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