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28 Серпень 2017, Київ 21:09
Суспільство

Для кого розы? Как изменился Донецк за годы оккупации

Ліна Бабич

(Друкуємо мовою оригіналу)

Чем Донецк нынешний отличается от довоенного? Правда или миф то, что город под оккупацией отличается чистотой и порядком? И что бросится в глаза, если вы давно там не были? Об этом из Донецка пишет автор Радио Донбас.Реалии Лина Бабич.

Три года в оккупации – это 3 года без украинских символов, украинской истории и культуры, украинского языка и украинских СМИ, без украинских продуктов (хотя их все же можно найти по вдвое большей цене), украинской гривны и даже порой украинского диплома и паспорта.

За три года создали из украинского промышленного, культурного и экономического региона «советскую непризнанную республику», где российского намного больше, чем донецкого.

Жить, выкладывая посуду из стеклянных шкафов

Но главное, чего не видели и не знали дончане за эти три года – это мирной жизни. Люди привыкают ко всему, привыкли и к постоянным обстрелам, разрушенным зданиям и разбитым окнам. Не так активно, как в начале конфликта, прячутся в укрытиях, но выкладывают из стеклянных шкафов посуду и продолжают заклеивать окна скотчем.

Внешний вид города благодаря коммунальным службам поддерживается в чистоте; высажены розы, скорее не так для горожан, как для картинки на российском телевидении. Витрины магазинов одежды пестрят большими скидками, но дальше от центра закрываются. Торговые центры, в будни пустые, к выходным собирают контингент.

Как говорят покупатели – цены московские, качество китайское. И если на обуви и одежде некоторые решают сэкономить, то продукты питания покупают все. Отдают предпочтение продукции местного производства или белорусским товарам, которые попадают на оккупированную территорию через Россию, вместе с изобилием российских брендов. Покупают и российские продукты, объясняя это относительной дешевизной и отсутствием здравой конкуренции. Хотя, в отличие от 2015 года, жители внимательнее читают этикетки, обращая внимание на качество, а не только на наличие.

Культурная жизнь Донецка также не стоит на месте – работают театры, дает концерты филармония, выступают детские коллективы по праздникам... вот только украинские костюмы и песни меняют на российские и советские, украинские классические постановки убирают, а ставят российские литературные произведения, вкладывая все больше советскости в украинский город.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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