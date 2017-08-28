Ліна Бабич

(Друкуємо мовою оригіналу)

Чем Донецк нынешний отличается от довоенного? Правда или миф то, что город под оккупацией отличается чистотой и порядком? И что бросится в глаза, если вы давно там не были? Об этом из Донецка пишет автор Радио Донбас.Реалии Лина Бабич.

Три года в оккупации – это 3 года без украинских символов, украинской истории и культуры, украинского языка и украинских СМИ, без украинских продуктов (хотя их все же можно найти по вдвое большей цене), украинской гривны и даже порой украинского диплома и паспорта.

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За три года создали из украинского промышленного, культурного и экономического региона «советскую непризнанную республику», где российского намного больше, чем донецкого.

Жить, выкладывая посуду из стеклянных шкафов

Но главное, чего не видели и не знали дончане за эти три года – это мирной жизни. Люди привыкают ко всему, привыкли и к постоянным обстрелам, разрушенным зданиям и разбитым окнам. Не так активно, как в начале конфликта, прячутся в укрытиях, но выкладывают из стеклянных шкафов посуду и продолжают заклеивать окна скотчем.

Внешний вид города благодаря коммунальным службам поддерживается в чистоте; высажены розы, скорее не так для горожан, как для картинки на российском телевидении. Витрины магазинов одежды пестрят большими скидками, но дальше от центра закрываются. Торговые центры, в будни пустые, к выходным собирают контингент.

Как говорят покупатели – цены московские, качество китайское. И если на обуви и одежде некоторые решают сэкономить, то продукты питания покупают все. Отдают предпочтение продукции местного производства или белорусским товарам, которые попадают на оккупированную территорию через Россию, вместе с изобилием российских брендов. Покупают и российские продукты, объясняя это относительной дешевизной и отсутствием здравой конкуренции. Хотя, в отличие от 2015 года, жители внимательнее читают этикетки, обращая внимание на качество, а не только на наличие.

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Культурная жизнь Донецка также не стоит на месте – работают театры, дает концерты филармония, выступают детские коллективы по праздникам... вот только украинские костюмы и песни меняют на российские и советские, украинские классические постановки убирают, а ставят российские литературные произведения, вкладывая все больше советскости в украинский город.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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