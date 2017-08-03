(Друкуємо мовою оригіналу)

Мой Донбасс – это раскалённый асфальт, угольная пыль, степи и абрикосы. А ещё мой Донбасс уместился в очертания Донецкой области. Почему-то, заезжая в Луганскую область, рельеф сильно менялся и мелькающие за окном указатели Счастье и Весёлая Тарасовка не дарили ни счастья, ни веселья. Но я люблю эти степи.

Донецкая область всегда была для меня понятной. На север – река и меловые горы, на юг – море и степь. Недавно ездила к своему Донбассу. Знакомому с детства. Он по-прежнему пахнет шахтами и заводами, выжженной степью и морем.

Я нахожу его и в Киеве, в индустриальных районах, в абрикосах, падающих на асфальт. Звук, с которым переспевший абрикос плюхается на раскалённый асфальт, не спутаешь ни с чем.

Мой Донбасс начался ещё в поезде, когда люди, едущие в Донецк, начали вспоминать довоенный город, поездки по области, шахты. А встретил меня мой Донбасс традиционной жарой за тридцать градусов, полями пшеницы и подсолнухов вдоль дорог, незамысловатыми песнями по радио.

Вот только теперь, чтобы проехать от Мариуполя до Урзуфа нужно пройти проверку на блокпосту. А в самом Урзуфе в глаза бросаются бойцы «Азова», чья база расположена в посёлке. Кроме военных и звуков выстрелов с артилерийского полигона по ночам, о войне здесь ничего не напоминает.

Это по-прежнему приморский посёлок, с вечной пахлавой, кукурузой и креветками. Здесь по-прежнему чайки беззаботно сидят на волнах и бегают по берегу на рассвете, ожидая, когда рыбаки вернуться с уловом. Это раскалённая степь и плывущий от жары воздух. Это запах трав, моря и свободы. И ты готова бежать по степи, падать в траву и смотреть в небо, следя за облаками. Всё это – мой Донбасс. Неоднородный, противоречивый, разделённый блокпостами и минными полями. Но он родной.

Как и Мариуполь, где теперь можно встретить много родных лиц. Переехавшая из Донецка кофейня, заводские трубы, разговоры в транспорте о том, что всех достала война. Это рельсы вдоль моря, порт. Это и босоногие мальчишки, которые залезли на шелковицу и предлагают с дерева подкрепиться ягодами. Но вместе с этим родным, вдоль дорог стоят расписанные тетраподы, ходят военные и стоят блокпосты. А объявления о перевозках стали дополнятся такими болезненными «Проезд через КПВВ».

Теперь мой Донбасс сжался по линии разграничения. И к нему я приезжаю только в гости, когда выпадают командировки. Но он по-прежнему – мой. Пахнущий шахтами, заводами, степью, абрикосами и морем.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)