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Количество промышленных выбросов в атмосферу Мариуполя составляет 500 тысяч тонн в год. И если это количество равномерно распределить по территории города, то все жители окажутся в полуметровом слое отходов производства, пыли, канцерогенов и всевозможных вредных веществ. Об этом сказал народный депутат Олег Недава, открывая экологический форум в Мариуполе. В мае 2016-го Украина присоединилась к Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей Орхусской конвенции. Данный протокол – не просто формальное создание, а предоставление исчерпывающей общедоступной информации о выбросах и географическом охвате потенциально опасных для населения веществах. Ответственность за соблюдение протокола наступает для Украины уже в 2018 году, а путей решения проблемы пока не найдено.

Из 10 тысяч детей, живущих в Мариуполе, более 9,5 тысяч имеют различные заболевания органов дыхания – это самый тревожный из показателей, характеризующий состояние экологии, говорят экологи. Спасти ситуацию можно только совместными усилиями власти, общественности и бизнеса. Желание изменить ситуацию в техногенно загруженном регионе, которой является Донецкая область, и в частности Мариуполь, стала поводом для обмена мнений и поиска решения проблем загрязнения окружающей среды на форуме, состоявшемся в Мариуполе по инициативе Всеукраинской экологической лиги.

Мы знаем Мариуполь как город больших промышленных объектов, но много лет общественность города, активисты, ученые, исследуя эту проблему, бьют тревогу. Никакие экономические выгоды не могут быть достигнуты ценой здоровья людей и уничтожения окружающей среды

«Мы знаем Мариуполь как город больших промышленных объектов, но много лет общественность города, активисты, ученые, исследуя эту проблему, бьют тревогу. Потому что предприятия, которые являются крупнейшими плательщиками налогов и создают рабочие места, к сожалению не всегда и не в полной мере выполняют свои экологические обязательства. Безусловно, это имеет финансовое обоснование, но никакие экономические выгоды не могут быть достигнуты ценой здоровья людей и уничтожения окружающей среды», – озвучила основной тезис глава лиги Татьяна Тимочко.

Из трактора не собрать компьютер

Согласно данных Центральной геофизической обсерватории Украины Мариуполь опустился в рейтинге самых загрязненных городов с пятого на 11 место. Не смотря на это, мероприятия, проводимые в городе, подверглись резкой критике экологов. Стратегия города направлена исключительно на эффективность власти, в ней экологическая безопасность не является приоритетной, а это означает, что ни о какой помощи от государства, ни о каких инвестициях речи быть не может, уверена глава экологической лиги.

Именно здесь – техногенная шлаковая пустыня. И она единственная в стране. И гора, которая сползает в море. Стратегия Мариуполя до 2021 года – это трактор. Как бы вы ее не хотели назвать компьютером, вы из ее ничего не соберете, потому что тут нет ключевых проблем

«Именно здесь – техногенная шлаковая пустыня. И она единственная в стране. И гора, которая сползает в море. Когда подъезжаешь к Мариуполю, город в шесть часов вечера стоял в смоге, и с утра тоже. Если вы зашиваете состояние окружающей среды в двенадцатую позицию, где-то так на задворках после ЖКХ, извините, тогда никто не может понять, почему на это кому-то надо тратить деньги, если это не стратегический приоритет. А все начинается с планирования. Если перед вами лежит чертеж трактора, то вы из него никогда не соберете компьютер. Стратегия Мариуполя до 2021 года – это трактор. Как бы вы ее не хотели назвать компьютером, вы из ее ничего не соберете, потому что тут нет ключевых проблем», – сказала Татьяна Тимочко.

Суммы бюджетных средств, выделяемых городу недостаточно, нужно решать этот вопрос на законодательном уровне, считает народный депутат Алексей Белый.

Сколько денежных средств мы оставляем в городе Мариуполе, который, как вы говорите, страдает от выбросов и всего остального? 25 процентов. Вот как мы с вами беспокоимся за город Мариуполь, за людей, которые здесь живут. Если кто-то нарушает, я за то, чтобы наказали и привели в порядок. Возьмите с него деньги. Но вы куда эти деньги забираете?

«Вы знаете, сколько денежных средств мы оставляем в городе Мариуполе, который, как вы говорите, страдает от выбросов и всего остального? 25 процентов. Вот как мы с вами беспокоимся за город Мариуполь, за людей, которые здесь живут. Вместо того чтобы построить и отремонтировать больницы, привести в порядок все остальное. Вы же сами сказали, тот, кто выбрасывает, должен заплатить. Да, и я за это. Есть программа, есть экологический ПДВ (налог на добавленную стоимость – ред.). Если кто-то нарушает, я за то, чтобы наказали и привели в порядок. Возьмите с него деньги. Но вы куда эти деньги забираете?», – сказал Алексей Белый.

Народный депутат Олег Недава подтвердил, что ранее все средства перечислялись в специальный государственный экологический фонд. Сейчас Донецкая область получает 80% от суммы экологического налога, выплаченного предприятиями-загрязнителями. Из них городу достается 25%. Эти показатели будут пересмотрены и соответствующий законопроект уже готовится.

«Мы готовы дать возможность областному совету часть денег не только возвращать в город и тратить в городском бюджете, но часть денег инвестировать в предприятия, которые генерируют этот экологический налог», – сказал депутат.

Кто загрязняет – тот платит. Компромиссов быть не должно

С возвратом средств на предприятия не согласен председатель депутатской экологической комиссии Мариупольского исполкома Максим Бородин. Он считает, что система штрафов утратит свою актуальность, как и необходимость реконструкции. Есть правило: кто загрязняет, тот и платит. Компромиссов в данном вопросе быть не должно, уверен активист.

Благодаря тому, что Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, мы все равно добьемся нормального результата. Я не против, чтобы возвращали больше денег на места, считаю это правильным, но при условии, что это не будет возвращено на предприятие

«Благодаря тому, что Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, мы все равно добьемся нормального результата. У собственника одна задача – большая цель. Не зря у его менеджеров большая зарплата. Чтобы они приносили максимум прибыли и минимум тратили. Понятно, что они хотят возврата экологического налога. Но тогда вопрос, какой стимул? Мы это уже стали понимать, нас не так легко обвести вокруг пальца. Я не против, чтобы возвращали больше денег на места, считаю это правильным, но при условии, что это не будет возвращено на предприятие», – считает Бородин.

Рано или поздно город будет жить в условиях, где работают предприятия, платятся налоги, сохраняется природа, как это происходит во многих европейских странах, уверены активисты. А резолюция по результатам форума, которую готовят экологи, возможно, внесет вклад в достижение этой цели.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)