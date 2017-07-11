Окупований Донбас. Екологічна катастрофа вже сьогодні (фоторепортаж)

Мирослав Тямущий

На окупованих Росією територіях Донбасу з кожним днем неоголошеної гібридної війни наростають явища екологічної катастрофи. Пішов вже четвертий рік руйнування агресором економічного, соціального, природного довкілля. Донбас, який колись був індустріальним серцем Радянського Союзу, завжди вважався екологічно проблемним. Роками вибудовувалась складна промислово-екологічна інфраструктура, в якій кожний елемент виконував природозахисні функції. Окупаційна влада в гонитві за грошима, в умовах зменшення фінансування з Росії, безжально порізала на метал обладнання водовідведення шахт Чистякова (Торезу) та інших міст Донбасу.

Окупаційна влада цю будівлю зруйнувала – труба зникла, як і насоси. Вода в ставі не оновлюється кожної півгодини, як колись, коли працювали насоси. Зараз та вода перетворюється під променями сонця на лужний розчин

На шахті імені Кисельова були порізані на металобрухт насоси, труби, водозапірна арматура, стаціонарні пости. Самі будівлі насосних станцій зруйновані та розібрані. Біля мальовничих териконів шахти було невелике озеро, куди відкачували воду з шахтних виробіток. З труби збігала під величезним тиском прозора холодна вода, в якій завжди купалися діти. З даху насосної станції діти стрибали в воду штучно створеного ставу. Окупаційна влада цю будівлю зруйнувала – труба зникла, як і насоси. Вода в ставі не оновлюється кожної півгодини, як колись, коли працювали насоси. Зараз та вода перетворюється під променями сонця на лужний розчин. На берегах озерця видно білі кристали лужного осаду. Виходить так, що діти зараз, замість прозоро кристально чистої води, купаються в «лузі».

Шахтні води мають ознаки лужного розчину, тому, якщо їх не відкачувати з виробіток, вони будуть призводити до стійкої корозії шахтного обладнання, залізної арматури підземних галерей. Особливістю шахти імені Кисельова є те, що підземні виробітки залягають близько до поверхні землі. Там навіть нема шахтного стволу, як на інших шахтах Чистякова. Обрушення шахтних виробіток призведе до просідання ґрунту, руйнації фундаментів та споруд самої шахти, заводів, приватних садиб, будинків міста.

Численні нелегальні вугільні копальні, які оточили шахту імені Кисельова, вже зіштовхнулися з проблемою відкачування ґрунтових вод, які затоплюють їх підземні ходи

Наступним негативним екологічним наслідком стало забруднення колодязної та джерельної води. Численні нелегальні вугільні копальні, які оточили шахту імені Кисельова, вже зіштовхнулися з проблемою відкачування ґрунтових вод, які затоплюють їх підземні ходи. Проте кустарні помпи навряд чи зможуть замінити потужні промислові насоси, які були порізані на металобрухт.

Посаджені ще в радянські часи дубові та соснові ліси – «посадки», як їх називають на Донбасі, опинилися під загрозою остаточного знищення. Їх і так інтенсивно вирубують задля використання як кріпильний матеріал в шахтах та нелегальних копальнях. Тепер шахтні води лужного балансу, піднявшись до поверхні, зруйнують їх кореневу систему і дерева загинуть.

Численні пориви труб, які майже не ремонтуються місцевим водоканалом, призводять до потрапляння у воду ґрунту, осаду та іржі

Залізні труби системи місцевого водопостачання теж опинилися під загрозою стійкої корозії. Питна вода, яка подається за графіком декілька разів на тиждень, може остаточно зникнути з кранів жителів окупованих територій. Численні пориви труб, які майже не ремонтуються місцевим водоканалом, призводять до потрапляння у воду ґрунту, осаду та іржі. Воду інтенсивно хлорують, проте після тижня відстоювання посуд, в якому вона перебувала, треба мити від бруду.

Після нещодавньої тропічної зливи місцеві очисні споруди не витримали припливу води, і річка змінила свій колір. Вона стала гірчичного – світло-коричневого кольору

Жахливий стан каналізації в окупованому Чистякові. Було порізане обладнання насосних станцій каналізаційних колекторів. Деякі каналізаційні стоки збігають у місцеву річку Севастьяновку. Інші збираються в смердючі озерця. Після нещодавньої тропічної зливи місцеві очисні споруди не витримали припливу води, і річка змінила свій колір. Вона стала гірчичного – світло-коричневого кольору. Колись, дуже давно в радянські часи, її називали Чорною річкою – в ній було багато шахтних штибів. Тепер вона стала «гірчичною».

Нещодавній буревій, який пронісся над окупованим Донбасом, позривав шифер з домівок, поламав дерева, злива розмила дороги. Люди самотужки латають дахи, прибирають гілки, електрики ладять обірвані дроти. А на шістьох «республіканських» каналах не чутно жодного слова ні про жахливий буревій, ні про близьку екологічну катастрофу на окупованих Росією територіях України.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Торез

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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