(Друкуємо мовою оригіналу)

Утверждение, что в Луганске живут не одни только жертвы какого-нибудь синдрома или просто жертвы, но и масса патриотов «ЛНР» – это далеко не пропагандистский штамп. Есть сколько угодно людей, которые не хотят, чтобы «ЛНР» интегрировалось в Украину, и которых в целом устраивает происходящее.

Глядя на десяток бабушек на лавочке, по виду неотличимых, никто не догадается, что некоторые из них за Украину. А другие – за «ЛНР»

Состав «патриотов ЛНР» очень неоднозначен. Например, глядя на десяток бабушек на лавочке, по виду неотличимых, никто не догадается, что некоторые из них за Украину. А другие – за «ЛНР». От удвоения пенсий в каждом конкретном случае это не зависит, кстати.

Я вообще с ходу не нарисовал бы уравнение, из которого вытекает, что Н. будет (или не будет) «патриотом ЛНР», потому что... Пожалуй, этот результат в какой-то мере иррационален.

Я не поручусь, что максимальна концентрация «патриотов» в среде пропагандистов, хотя, разумеется, проще делать пропаганду, если сам веришь в то, что утверждаешь.

Много публичных людей, о которых хорошо известно, что на своем жизненном пути кем только они не побывали: «незалежниками», националистами, регионалами, свободовцами, коммунистами

Я далеко не уверен, что концентрация «патриотов» велика в верхнем эшелоне власти. В конце концов, там много публичных людей, о которых хорошо известно, что на своем жизненном пути кем только они не побывали: «незалежниками», националистами, регионалами, свободовцами, коммунистами…

Интересна та разновидность «патриота ЛНР», который давно живет, например, в Воронеже и любит «ЛНР» издалека. Такая формула, впрочем, доставляет, если речь идет и об украинском патриоте.

Мне же сейчас захотелось описать одну разновидность местного патриота, так сказать, в пролонгированном исследовании.

Итак. Х. родился в Свердловске, долгое время делал свою карьеру в России и дальнем зарубежье. Но волею семейных обстоятельств был вынужден переехать в Луганск (задолго до войны). К украинской Независимости он относился со скепсисом человека, сформировавшемся под действием идей пролетарского национализма. До войны жил вполне зажиточно, функционируя в структуре, пользующейся спросом у населения.

Летом 2014 года семья Х. уехала в Киев и более не возвращалась, исключая поездки за теплыми вещами. Оставшись один, Х. не очень горевал, потому что брак свой давно считал формальностью и у него были новые планы на обустройство личной жизни. Собственно, лето 2014 он тоже провел вдали от Луганска, но с каких пор это мешает человеку слыть «патриотом ЛНР»?

Многие конкуренты и враги Х. уехали на Украину без возврата, а, как известно, правило «меньше народу – больше кислороду» никто не отменял

Вернулся Х. к восстановлению мирной жизни. В ней были приятные моменты: многие конкуренты и враги Х. уехали на Украину без возврата, а, как известно, правило «меньше народу – больше кислороду» никто не отменял. Предприятие, на котором трудился Х., быстро возобновило свою деятельность, а вскоре появились и доходы. Как легальные, так и «благодарность» от людей, высоко ценящих услуги такого специалиста (отъезд конкурентов не оставлял возможности сравнить Х. с другими аналогичными специалистами.)

Х продолжал воспевать «ЛНР», но быт заедал сильно. Не всем нравится, например, носить воду в ведрах за полквартала. Впрочем, от мыслей об «ЛНР» и быте отвлекали более мощные ментальные стимулы. Дело в том, что новая любовь Х. тоже уехала «на Украину». И он просто разрывался между поездками в Киев, где прокачивал тему развода. И городом, где обитала его будущая жена.

Что из каждой поездки Х. неизменно привозил восторги о том, как чисто и культурно в Киеве. Как там всем наплевать на политику. На каком красивом украинском языке разговаривают люди

Замечу, что из каждой поездки Х. неизменно привозил восторги о том, как чисто и культурно в Киеве. Как там всем наплевать на политику. На каком красивом украинском языке разговаривают люди. И как одолевает «суржик», стоит только сесть на автобус Киев – Луганск.

Он радовал свое окружение историями о том, как хорошо устроилась в Киеве его жена. И как прекрасно приняли на новой работе его любимую

Он радовал свое окружение историями о том, как хорошо устроилась в Киеве его жена. И как прекрасно приняли на новой работе его любимую. Никто не чинил им ни в чем препятствий. Их окружили вниманием и поддержкой.

Миновало еще какое-то время.

– Мы купили в Киеве квартиру! – Провозгласил Х. однажды.

– «Мы» – это кто?

– Ну как же. Я и моя жена.

Кое-какие уточнения позволили понять, что линия новой любви отсохла, потому что Х. возмутили завышенные требования любимой. В связи с этим брак обрел новое дыхание, тем более, жена взяла квартиру в ипотеку, благодаря своей новой работе и хорошей кредитной истории.

Затем Х. вновь ударился в восторги о том, как прекрасен город Киев. В каком хорошем районе «они» купили квартиру. Две остановки до метро, до всего! Как налажен быт киевлян….

Я мысленно подсунул ему анкету, состоящую из одного вопроса: «Вы по-прежнему считаете себя «патриотом ЛНР?» Х. без колебания ответил «да». Я ему поверил

Я мысленно подсунул ему анкету, состоящую из одного вопроса: «Вы по-прежнему считаете себя «патриотом ЛНР?» Х. без колебания ответил «да». Я ему поверил. Поскольку на пороге его кабинета уже стоял клиент с руками, отягощенным благодарностью за ожидаемую услугу. Которую в Луганске может оказать только Х. и еще полдюжины человек. Поскольку три сотни аналогичных специалистов эмигрировали.

Я, правда, знаю, что услугу эту Х. оказывает на троечку с минусом. Но жизнь его в Луганске будет вполне доброкачественной, пока об этом знаю только я, а не 90 процентов нуждающихся в данной услуге.

Так что у Х. есть очень веские причины любить «народную республику», которая кормит его так хорошо, что он даже выделил несколько долларов своей жене, чтобы облегчить ей бремя ипотеки и считать киевскую квартиру своей.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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