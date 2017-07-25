Держрибагентство повідомляє про масову загибель риби на Житомирщині

Державне агентство з рибного господарства повідомило про масову загибель риби у річці Тетерів на Житомирщині поблизу села Станишівка. За даними агентства, повідомлення про це їм надходили ще 20 липня, на місце події виїжджала оперативна група.

«Візуальним оглядом річки Тетерів встановлено, що вода мала специфічний неприємний запах та була каламутно – жовтого кольору. На місці події виявлено загиблу рибу, а саме: окунь, плітка, краснопірка, карась, короп, верховодка, лящ та раки», – йдеться у заяві на сайті відомства.

За інформацією Держрибагенства, експерти відібрали зразки мертвої риби та проби води, триває перевірка.

Минулого року під мостом над річкою Тетерів у селі Дениші на Житомирщині трапився вибух снаряду. За словами місцевих жителів, від вибуху вода з річки Тетерів розлилась на кількадесят метрів, а рибу з річки викинуло на міст.