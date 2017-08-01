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Кокошники, сарафаны, лапти, русские песни и танцы – в понимании боевиков, контролирующих часть Луганской и Донецкой области, именно так должно выглядеть народное творчество востока Украины. Группировки «ЛНР» и «ДНР» делают все, чтобы вытеснить украинский фольклор с неподконтрольных территорий. Вместо него людей приучают к российскому. При планировании официальных мероприятий в оккупации – будь то день города, молодежи или металлурга – «сверху» приходят рекомендации: ставить в программу больше российских песен и танцев, а об украинских предпочитают не вспоминать.

В неподконтрольных районах Донбасса сейчас практически ни одно массовое мероприятие не обходиться без песен, танцев и поэзии, связанных с российской культурой. Дети, одетые в сарафаны и кокошники, русские народные танцы, частушки – обычное зрелище на празднествах, проводимых сейчас в оккупации. Русский фольклор практически полностью вытеснил украинский. Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» объясняют это тем, что подконтрольные им территории Украины – на самом деле русская земля, а люди, которые там проживают, являются частью российского народа. К примеру, об этом на концерте, посвященному Дню России, заявляла так называемая директор «Луганского дворца культуры» Татьяна Литман.

«Мы считаем себя очень тесно связанными с российским народом. Мы считаем себя такими же россиянами, как они. Потому, что мы живем на одной земле, одними мыслями, одним менталитетом. Я думаю, что этот праздник должен быть всеобщим. Коллективы подготовили тематические программы. Это песни о России. Это русские танцы», – заявила Татьяна Литман.

Популяризируют все российское на неподконтрольном Донбассе как приезжие из России творческие коллективы, так и местные. При этом многие местные для этого изменили свой репертуар, так как до конфликта коллективы в основном делали упор на украинскую культуру. Один из примеров – луганский танцевальный ансамбль «Барвинок». Из-за конфликта в 2014 году коллектив был разделен. Основатель и руководитель ансамбля Владимир Дольчук выехал в Киев, где практически с нуля восстановил «Барвинок». Однако часть воспитанников и хореографов остались в Луганске и продолжают работать под тем же названием. Но в репертуаре у них остались только российские танцы, говорит Владимир Дольчук. Это делается из пропагандистских соображений, а в жертву приносится мастерство.

Если отрубить от хореографического искусства то или иное направление, мы не дадим ребенку полное образование

«Если отрубить от хореографического искусства то или иное направление, мы не дадим ребенку полное образование. И он не станет профессиональным артистом. Это везде так идет. Это в мире так идет. Если берется только одно направление, то артист не будет конкурентоспособным на рынке», – рассказал Владимир Дольчук.

Российского фольклора в Донецкой области до войны не было – Кулиненко

В Донецкой области до конфликта российского фольклора не было вообще. Об этом рассказала руководитель народного театра фольклорной песни «Дивина» Юлия Кулиненко. Коллектив был создан на базе Донецкого национального университета, но из-за конфликта вынужден был переехать в Киев. Ансамбль специализируется на фольклоре Донбасса. Он хоть немного и отличается от фольклора в других областях страны, говорит Юлия Кулиненко, но все равно является украинским. В Донецкой области, по ее словам, существовало много творческих коллективов, которые работали с украинским фольклором, а в регионе часто проводились фестивали. Один из них прошел незадолго до начала конфликта, вспоминает Юлия Кулиненко.

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У нас очень богатый фольклор. Cохранился свадебный обряд. Много щедривок, колядок

«Мы ездили на фестиваль маланки в Великоновоселковку. Из разных городов, из разных сел по области съехались люди. Показывали обряд маланки. Маланкували. Песни пели. У нас очень богатый многоголосный фольклор. Много лирики. Очень классно сохранился свадебный обряд. Много щедривок, колядок», – рассказала Юлия Кулиненко.

Организаторам мероприятий «рекомендуют» ставить побольше российских песен и танцев – местная жительница

Официально украинский фольклор на неподконтрольных территориях не запрещен. Но группировки «ЛНР» и «ДНР» делают все, чтобы его было как можно меньше, а российского – больше. Когда идет планирование какого-либо мероприятия, то «сверху» приходят рекомендации – ставить в программу больше российских песен и танцев. А об украинских предпочитают не вспоминать. Об этом рассказала жительница одного из районов Донецкой области Лариса (имя изменено из соображений безопасности). Женщина ранее работала в сфере культуры, и у нее осталось там много знакомых. Говорит, что такие тенденции она заметила еще в самом начале конфликта.

Это наблюдается буквально с 2014 года... В программе только русские танцы и песни

«Это наблюдается буквально с 2014 года. Я однажды попала на мероприятие – в драматическом театре было что-то вроде концерта. И я, к сожалению, для себя заметила, что в программе только русские танцы и песни», – рассказала Лариса.

Однако украинский фольклор на неподконтрольных территориях продолжает жить, несмотря на то, что практически не попадает на официальные мероприятия. По словам Ларисы, в большинстве сел проживает украиноязычное население и эти люди сохраняют украинскую культуру. Например, на Рождество там продолжают звучать колядки.

Этой зимой ансамбль «Дивина» исполнил в студии Донбасс.Реалии концерт из аутентичных донбасских колядок. Собранные фольклористами в регионе народные песни не оставляют сомнений в том, что Донбасс – этнографически украинский край.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)