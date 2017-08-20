З 19 до 21 серпня на Львівщині восьмий раз поспіль проходить Західфест. Концерти відбуваються на трьох великих сценах. Цьогоріч більшість людей приїхали послухати американську рок-групу Breaking Benjamin, але перед виступом стало відомо, що музикантів не буде. Це стало для багатьох великим розчаруванням. Однак виступали O.Torvald, Sinoptik, Анна, The Qemists, Volski. Скільки саме людей приїхали на фестиваль, організатори не називають. Західфест заснований у 2011 році з метою ознайомлення українців з якісною світовою музикою і популяризація українських гуртів.