​У Росії знищують все українське – представник діаспори

Львів – Найскладніше сьогодні українській діаспорі у Росії, і саме її представникам потрібна допомога і підтримка українців з усього світу. Про це говорять під час Днів української діаспори, що відбуваються у Львові у рамках зустрічі Світового конгресу українців. Як почуваються українці в Росії, які мають проблеми і яку допомогу можуть їм надати українці з решти світу?

Серед учасників Світового конгресу українців – Тарас Дудко, який живе у Москві 40 років. Він родом із Києва, працює у науковому центрі психіатрії та наркології. Громадянин Росії, почуває себе українцем і любить Україну – так коротко говорить про себе. Приїхав на Світовий конгрес українців, щоби поговорити з українцями світу про українську діаспору в Росії.

Я живу в Росії і почуваю себе, як в Росії. Для мене це трагедія – те, що робиться

«Я живу в Росії і почуваю себе, як в Росії. Для мене це трагедія – те, що робиться в Росії щодо війни проти України. Справжньої війни, війни фізичної, економічної, ідеологічної. Війни, котра надзвичайно заважає Україні розвиватись і, водночас, перетворює Росію на ще більш агресивну державу. Якщо ти скажеш правду, то тебе обов’язково будуть переслідувати і знищувати», – каже Тарас Дудко.

Упродовж останніх трьох років у російському суспільстві змінилось ставлення до української нацменшини – не у кращий бік, говорить Тарас Дудко. Мовляв, з боку росіян у розмовах із громадянами Росії українського походження відчувається певне побоювання.

Українці з Росії на конгресі передали лист дружині президента України Марині Порошенко, в якому розповіли про своє життя в Росії. Зокрема, про те, що російська влада системно намагається розсварити українців в Росії, позбутись тих громадських організацій українців, які не поділяють політику російського президента.

«У Росії є національний культурний центр України, одне з найкращих приміщень на Арбаті, – каже представник української діаспори в Росії. – Але так склалась доля, що керівництво цього культурного центру руйнувалось і руйнується. Культурний центр не має ні бібліотеки, ні української книгарні, ні читальні, ні школи. Там у центрі немає українського духу».

Немає жодної школи української в Росії. А скільки російських шкіл є в Україні та існують за рахунок бюджету!

«Закрили театр «Еней», який працював за свої гроші. Було об’єднання українців Росії, федеральна громадська організація – її знищили. Все, що стосується об’єднання українців в Росії, просування української культури, української мови все знищується. Немає жодної школи української в Росії, недільні школи є, але вони не постійно діючі. А скільки російських шкіл є в Україні та існують за рахунок бюджету! Жодних дзеркальних відносин між державами», – каже Тарас Дудко.

Представники української діаспори у світі розуміють, що найбільшої уваги і підтримки серед українців закордоном сьогодні потребують українці Росії, саме ті, які не підтримують агресії Росії щодо України, не поділяють політику російської влади. Але чим саме їм можна допомогти?

Треба говорити про справу меншин у Росії

«Ми мусимо донести до інших країн світу, що є порушення людських прав, прав українців, національних прав. Ми їм фізично стараємось допомогти, тримаємо палець на пульсі. Нам треба ще одну річ роботи, окрім того, що інформувати світ про агресію Росії в Україні, то ще й говорити про справу меншин у Росії, а це серйозна справа. Там постійне порушення (прав людини – ред.) і ми маємо про це інформувати свої уряди», – каже Радіо Свобода Стефан Романів, голова Союзу українських організацій Австралії.

Пріоритет – боротьба з російською пропагандою

Світовий конгрес українців, окрім підтримки України у відновленні територіальної цілісності та суверенітету в цілому, визначив для себе пріоритетом боротьбу з російською пропагандою за кордоном. Нині російська пропаганда системно працює в Польщі та Угорщині. Українська діаспора у цих країнах постійно зіштовхується з поширенням неправдивої інформації про Україну, провокаціями.

Голова Європейського конгресу українців, керівник Товариства української культури Угорщини Ярослава Хоптяні з нагоди Дня Незалежності України виступала в угорському парламенті. На її думку, важливо при кожній нагоді говорити про ситуацію в Україні.

«Завдяки цьому дітей із України і воїнів приймають на реабілітацію. А те що російське лобі бігає по Угорщині, намагається створити свою платформу, нас це мало цікавить», – каже вона.

«Під час презентації фільму про трьох українців з угорських корінням із Закарпаття, які загинули на війні на Донбасі, виступ радника російського посла в Угорщині освистали. Йому одна дівчина крикнула стати на коліна і вибачитись перед українськими матерями», – розповіла Ярослава Хоптяні. За її словами, якщо раніше угорське телебачення розповідало про події в Україні радше з позицій Росії, то останнім часом ситуація змінилася і до висвітлення подій підходять більш збалансовано.

У Польщі українській діаспорі досить часто доводиться реагувати на російські провокації на акціях чи через медіа. Голова Об’єднання українців Польщі Петро Тима вважає, що перед Світовим конгресом українців нині постали нові виклики: пропагування української культури у світі важливо, але актуально перемістити акцент саме на протидію російській пропаганді.

Жодна громадська організація, жоден уряд окремо не в силі протистояти потужній пропагандистській машині, яку збудувала Росія

«Жодна громадська організація, жоден уряд окремо не в силі протистояти потужній пропагандистській машині, яку збудувала Росія. Треба протидіяти російській пропаганді, створити систему комунікації, будувати позитивну відповідь на негативний месидж Росії щодо України. Вивчаємо співпрацю з громадськими організаціями, які мають досвід поширення інформації в країні, в якій живеш», – розповів Петро Тима.

Відтак, спільними діями і зусиллями українська діаспора у світі має говорити про ситуацію в Україні своїм урядам і суспільствам, а також розповідати про життя українців в Росії, порушення їхніх прав, повідомляти про факти переслідування громадян Росії українського походження за громадську позицію і бажання почуватись українцем за межами батьківщини.