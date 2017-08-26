Україна повинна бути центром Європи – представники української діаспори

Українці за кордоном боролися за незалежність України, коли їхня батьківщина перебувала під радянською диктатурою, домагалися у різних країнах світу визнання Голодомору геноцидом, а настала потреба – збирають кошти та гуманітарну допомогу для волонтерів і військових на сході. Світовий конгрес українців відзначає 50 років свого існування. До Києва з’їхалися представники діаспор з понад 30 країн. До привітань долучились і перші особи держави.

Чимало молоді серед представників Світового конгресу українців (СКУ), хоча самій організації вже 50 років. Українці за кордоном виховують нове покоління в любові до своєї історичної батьківщини, передають традиції, навчають мови, долучають до активної діяльності в організації, розповідають керівники СКУ.

«Наші батьки зрозуміли, що вони мусять стати в авангарді цієї країни, яка була під комунізмом в Радянському Союзі, і вимагати національних і людських прав. Вони, мабуть, це передали нам. Від того часу багато хто з нас з молодих років працює. Тепер – те саме, треба Україні допомогти», – сказав генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів (Австралія).

Народився в Канаді, щоб повернутися до України

Антон Ващук народився у Канаді, в Торонто, в українській родині. Прожив там 23 роки і після цього вирушив до України. Тож останні 2 роки він працює в Києві у міжнародному фонді, який допомагає покращувати бізнес-клімат. Зокрема Антон Ващук займається освітньою програмою, за якою українці отримують стипендії на навчання в бізнес-школах США, а потім повертаються до України і обіймають високі посади у секторі державного чи приватного управління.

«Вирішив приїхати до України, бо вірю, що тут є можливості для економічного та особистого розвитку. Я маю українські корені і мене вчили вдома, в Торонто, що ти українець, маєш обов’язки і коли випав шанс, я вирішив прилетіти сюди працювати», – розповідає канадець українського походження.

Тут є можливості для економічного та особистого розвитку

Антон ходив до української школи по суботах, де вивчав українську мову, історію, літературу, культуру. З батьками розмовляв українською та англійською.

Він бачить в Україні великий потенціал в плані експорту, бо українські продукти і сервіси можуть конкурувати на міжнародному ринку, просто українські виробники ще не знайшли нових ринків, які готові прийняти українську продукцію.

Як зазначає Антон Ващук, навіть в Канаді не так багато українських продуктів, як могло би бути, враховуючи нові можливості із запровадженням зони вільної торгівлі з цією країною.

Що бачать українці з-за кордону?

Президент СКУ Євген Чолій (Канада) свою промову розпочинає з перерахування здобутків України за останні три роки і, як не дивно, його виступ затягується надовго. Просто всередині країни люди не бачать того, що видно збоку, пояснює Євген Чолій.

Ми бачимо, що Україна міняється і модернізується, і ми не боїмося цього сказати тоді, коли дуже багато людей воліють розкритикувати

«Це так само, як дивитися на дитину, яка коло вас росте по-маленьку з кожним днем, і ви не бачите таких значних змін, як людина, яка приїжджатиме раз на 2-3 місяці. Так і ми дивимося більш глобально і бачимо, де була України три роки тому, і де вона опинилася сьогодні. Ми дивимося на великі успіхи – такі, як ратифікація угоди про асоціацію з ЄС, про надання безвізового режиму, який Україна осягнула після виконання 144 вимог щодо реформ. Ми бачимо, що Україна міняється і модернізується, і ми не боїмося цього сказати тоді, коли дуже багато людей воліють розкритикувати», – зазначає він в коментарі Радіо Свобода.

Перші 25 років Світовий конгрес українців докладав зусиль на міжнародній арені для здобуття Україною незалежності. Наступні 25 років українські діаспори в різних країнах спрямували увагу на затвердження української державності. Зараз у СКУ взяли за мету допомогти Україні із економічним зростанням.

Підтримували в СКУ українців під час Помаранчевої революції, під час парламентських виборів, коли направляли спостерігачів, у часи Революції гідності. Тепер намагаються працювати із урядами тих країн, в яких живуть, аби доносити інформацію про Україну та посилювати допомогу.

Допомогти побороти російську агресію та відновити економіку України – завдання СКУ

Українці за кордоном хочуть бачити в Україні політичну стабільність, на цьому Стефан Романів на урочистому заході наголошував особисто деяким представникам влади, розповідає він в коментарі Радіо Свобода.

«Сьогодні немає часу на якісь вибори, немає часу говорити про майдани», – пояснює генеральний секретар Світового конгресу українців.

Завдання в СКУ зараз бачать такими: допомогти Україні припинити гібридну війну, розв’язану Росією, відновити територіальну цілісність, визволити політичних в’язнів на окупованих територіях та на теренах Росії, допомогти в реалізації реформ.

Для СКУ зараз надважливим є боротьба із російською дезінформацією, яка намагається переконати західні країни, що Україна є невдалою державою для інвестування.

Ми повинні бути центром Європи

«Наше послання для світу має бути, що економіка України розвивається, ви можете інвестувати в Україну. Дуже часто, коли виступаю, вживаю таку статистику: понад 10 тисяч загиблих, 25 тисяч поранених, 1,5 мільйона переселенців. Економіка зростає, армія росте, суспільство починає себе розвивати. Запитаймося: яка інша держава в світі могла б це зробити? Тому український народ час від часу має говорити собі: «Ми чогось досягли, нам ще далеко, можливо… Але якщо ми так далеко зайшли, то межі немає, ми повинні бути центром Європи», – наголошує Стефан Романів.

Світовий конгрес українців об’єднує мережу українських громад у 53 країнах та виступає від імені 20 мільйонів українців усього світу, йдеться на сайті організації.