Навчання «Захід-2017» дуже виснажать Росію – Лисенко

Гості: Олег Жданов, військовий експерт; Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони України з питань АТО.

Президент Росії Володимир Путін 18 вересня на полігоні в Ленінградській області спостерігав за військовими маневрами в рамках навчань «Захід-2017». У зв’язку з масштабами навчань, які триватимуть до 20 вересня у Білорусі та Росії, їх побоюються деякі країни НАТО і Україна. Мовляв, Росія може перетворити Білорусь на плацдарм для подальшого наступу.

Олександр Лащенко: Пане Лисенко, що навчання «Захід-2017» показують, крім участі Путіна? Справді, загроза є Україні?

Ці навчання – генеральна перевірка готовності військ до якоїсь реальної масштабної дії. Ці маневри дуже виснажать Російську Федерацію

​Андрій Лисенко: Ці навчання – не просто загроза, а демонстрація величі, сили, намагання показати всьому світові, що Російська Федерація – непроста країна, а країна, яка має один із найпотужніших ядерних потенціалів у світі, яка має широкий, масштабний маневр від Уралу до західних кордонів, від Уралу до східних кордонів. Це перевірка, може, і генеральна перевірка готовності його військ до якоїсь реальної масштабної дії. Я навмисне уникаю слова «агресії». Агресія вже відбувається на наших територіях. Це Донбас. Ці маневри величезні, дуже потужні і мають не стільки оборонний, скільки агресивний характер, і дуже виснажать Російську Федерацію.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі. У рамках навчань «Захід-2017», просто не доїхали, закінчилося пальне. 60% техніки не здатні виконувати завдання за призначенням

Намагалися притягнути до цих навчань російсько-окупаційні війська на Донбасі. Ми отримали дані розвідки, що більшість колон, які мали вийти в пункти зосередження для виконання паралельних завдань у рамках навчань «Захід-2017», просто не доїхали, зупинилися по дорозі – чомусь закінчилося пальне. Технічна нездатність і несправність військової техніки. Один із підрозділів танкових на Луганщині, який мав у своєму складі 11 танків, то всього три танки виявилися здатними рушити й виконувати завдання. Зробили аналіз техніки по першому й другому армійських корпусах так званих «ЛНР», «ДНР» – близько 60% техніки не здатні виконувати завдання за призначенням.

Помітне затягування в ротації російських інструкторів та офіцерів на території Донбасу. Виведено для передислокації важкої техніки дві вузлові станції – Дебальцеве та Ясинувата

Все це на тлі того, що Росія скорочує фінансування «ДНР» і «ЛНР». Вже помітне затягування в ротації російських інструкторів та офіцерів, які перебувають на території Донбасу. Уже виведено зі складу пунктів для передислокації важкої техніки дві вузлові станції – Дебальцеве та Ясинувата, залишена всього одна – Іловайськ.

Велика кількість найманців залишають територію Донбасу і виїжджають у Росію

Через недофінансування тільки в «ЛНР» заборгованість у бюджетній сфері близько 12 мільйонів російських рублів. Вже спостерігається велика кількість найманців, які залишають територію Донбасу і виїжджають у Росію...

У нас були розмови з представниками місії ОБСЄ в Україні. Ми попросили, щоб вони обов’язково у своїх звітах виставляли час, коли це (обстріли – ред.) відбулося, з якого напрямку. На шість їхніх обстрілів три наших відповіді йде. З їхнього боку (бойовиків – ред.) також є підтверджені втрати. За минулий тільки тиждень загинуло 10, а 31-го поранено.

– Владислав Селезньов, речник Генштабу України, наводив цифри, що 6 тисяч на окупованому Донбасі кадрових російських вояків і 40 тисяч – так званих «трактористів» і «шахтарів».

На сьогодні 2900 плюс-мінус два кадрових російських військовослужбовців і 31 тисяча окупаційних військ

​Андрій Лисенко: На сьогоднішній день залишається 2900 плюс-мінус два кадрових російських військовослужбовців і 31 тисяча, теж з чимось, окупаційних військ.

Близько 170 танків. 300 бойових машин типу – БПМ, БТР, МТЛБ. Артилерійських систем 300. До сотні реактивних систем залпового вогню, «Гради», «Урагани»

Всього близько 170 танків зараз є. Здається, 163. Близько 300 бойових машин різного типу: БПМ, БТР, МТЛБ. Артилерійських систем понад 300. До сотні реактивних систем залпового вогню, у тому числі і не тільки «Гради», але й «Урагани».

Але спостерігається тенденція до виведення новітньої техніки на територію Російської Федерації

Але спостерігається тенденція до виведення новітньої техніки, яка проходила випробування на території Донбасу, на територію Російської Федерації і обслуговуючого персоналу...

– Пане Жданов, наскільки відомо, у військових навчаннях на території Білорусі «Захід–2017» задіяно 13 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, так?

Олег Жданов (переклад): Тільки на території Білорусі. На території Російської Федерації, за різними оцінками, близько 100 тисяч осіб. Але ці 100 тисяч розподіляються по всій європейській частині Російської Федерації. Залучаються оперативні штаби від штабу дивізії і вище – штаб ПВО Росії, Повітряно-космічних сил Росії. Чисельність цих штабів дає велику цифру. Географія цих штабів – від Мурманська до Новоросійська і до Єкатеринбурга включно.

Збройні сили Російської Федерація –краща картина, ніж на окупованих територіях, але ситуація приблизно така ж

Ці навчання – це зразково-показовий виступ Збройних сил Росії. Росія вперше за 3,5 роки ведення агресії проти України вирішила продемонструвати всьому світу свої можливості виконання бойових завдань, зокрема у веденні гібридної війни. До речі, легенда цих навчань повністю відповідає тому варіанту, який вони розіграли в Криму, анексувавши територію України. Вони не висловлюють жодних зараз політичних або військових вимог, але поза тим демонструють можливості і бойову потужність російської армії, намагаючись показати світу, що армія спроможна виконувати завдання в нових реаліях військового мистецтва. Показово вона здатна це робити, а непоказово... Збройні сили Російської Федерація – там краща картина, ніж на окупованих територіях, але ситуація приблизно така ж.

Збройні сили Росії сидять на шпагаті. 30-тисячне угруповання на кордоні з Північною Кореєю, 20-25 тисяч – Кавказ. 55 тисяч навколо наших кордонів. Угруповання, яке розташоване проти країн Балтії

Зараз Збройні сили Росії сидять на шпагаті. 30-тисячне угруповання стоїть на кордоні з Північною Кореєю, 20-25 тисяч – це Кавказ, де паралельно зараз також проходять навчання з метою залякати Кавказ. 55 тисяч нараховували навколо наших кордонів, включаючи Придністров’я. Угруповання, яке розташоване проти країн Балтії.

Комплектування російської національної гвардії до 400 тисяч осіб. Сухопутні війська Російської Федерації – 400 тисяч

13 тисяч, а це повнокровна дивізія, введена в Білорусь для навчань. І Смоленську танкову армію, яка все життя була армією другого ешелону, витягують до нашого кордону. Тобто це говорить про те, що армія не гумова. Ресурсу особливого немає. Головне завдання зараз – не комплектування армії, підтримка її боєготовності, а комплектування російської національної гвардії, чисельність якої до 400 тисяч осіб. Сухопутні війська Російської Федерації – 400 тисяч. Збройні сили Росії фактично підпорядковані командуванню Нацгвардії.

Андрій Лисенко: Вся інформація, яка збирається, наприклад, з цих навчань на території Білорусі, буде потім проаналізована. Зараз ніхто точно не може сказати, скільки там точно російських військ. Відомо тільки, що на шести полігонах облаштовані військові містечка, які повністю автономні, повністю можуть виконувати свої задачі, незалежно від того, що відбувається на території всієї Білорусі. Знаючи російських військових, навіть вони не знають, скільки там точно їхніх солдатів.

Велика війна завжди починається з маленького конфлікту. Є визначені шляхи. За ними постійно спостерігають. Неочікуваних дій не буде для України

Велика війна завжди починається з маленького конфлікту. Чекати, коли відразу танки пішли «ромбом» чи «підковою», не можемо. Є визначені шляхи. За ними постійно спостерігають. Несподіваних дій не буде для України. Неочікуваними можуть бути дії, в яких можуть бути задіяні ядерні сили Росії. У цих навчаннях також беруть участь 11 полків ракет стратегічного призначення. І вони рухомі.

– Пане Жданов, російські Збройні сили «можуть повторити» в Україні..?

Росії зараз вв’язатися у відкриту війну – вбити себе на міжнародній і політичній арені

​Олег Жданов: Росії зараз вв’язатися у відкриту війну – вбити себе на міжнародній і політичній арені. Існують ознаки підготовки до війни. Це накопичення людського ресурсу. Друге – матеріально-технічні засоби...

Це виключно брязкання зброєю і хто кого більше налякає

Дивізія у 13 тисяч на території Білорусі – 3-5 діб дивізія може вести бойові дії автономно. А далі що? Це виключно брязкання зброєю і хто кого більше налякає...

Маючи сировинну економіку, Росія має самодостатність – доволі великий запас ресурсу. Аналог – СРСР. Вв’язалися у міжнародні відносини – отримали фіаско. Те ж саме і зараз. Думаю, 3 роки, як мінімум, доведеться ще почекати, поки цей ведмідь зголодніє і, зрештою, попросить їсти.