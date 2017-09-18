Навчання «Захід-2017» відкриті для преси та спостерігачів, але побачити можна мало

18 вересня на 7 полігонах у Білорусі війська двох країн відпрацьовують ведення бойових дій проти сепаратистів та незаконних збройних формувань. Тим часом стало відомо, що президенти Білорусі та Росії відмовилися від спільного відвідування цих навчань. Наскільки навчання «Захід-2017» є відкритими для спостерігачів та преси?

Маневри відбуваються за планом, вони дуже відкриті для спостерігачів та преси, що навіть запросили тих, кого не варто було

«Маневри відбуваються за планом, вони дуже відкриті для спостерігачів та преси, що навіть запросили тих, кого не варто було», – таку інформацію повідомив після перших 4 днів спільних з Росією навчань «Захід-2017» міністр оборони Білорусі Андрій Равков.

«Всі ті завдання, які ми планували, ми виконуємо в плановому порядку. Якщо це комусь не подобається, будь ласка. А ми повинні зміцнювати обороноздатність і Республіки Білорусь, і Союзної держави», – сказав він.

На навчаннях «Захід-2017» акредитовано 300 представників преси та 80 міжнародних спостерігачів. 17 вересня частина з них могла бачити на полігоні в Ружанах, що на Берестейщині, як діє російська та білоруська авіація, 18 вересня інші на полігоні «Осиповичі» Могильовської області спостерігали за тим, як діють російські та білоруські танки, авіація та артилерія.

Російських солдатів рахувати не будемо – спостерігач він НАТО

Рагніл Валле Юстад з Норвегії керує групою спостерігачів із країн НАТО. Вона задоволена перш за все тим, що Білорусь добровільно запросила іноземних спостерігачів, тому що формально не була зобов’язана цього робити в рамках Віденського документа 2011 року щодо зміцнення заходів довіри та безпеки.

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«Таким чином вони демонструють відкритість та прозорість стосовно цих навчань. Це дуже добре. Держава, яка нас запросила, дала нам програму, ми тут будемо 4 дні та можемо відвідати різні райони, де відбуваються навчання на білоруській території»,– каже Юстад.

Рагніл Валле Юстад повідомила, що рахувати, скільки російських солдатів (3 тисячі чи десятки тисяч) беруть участь у навчаннях – це не входить у її повноваження. Інші іноземні спостерігачі у неофіційних розмовах визнають, що їм важко зрозуміти, що відбувається загалом, що вони не можуть вибирати об’єкти, а відвідують лише ті полігони, які їм пропонували господарі.

Український журналіст: те, що показують, – тільки для картинки

Те саме з пресою. Усіх акредитованих на навчаннях журналістів розбили на три групи і обіцяють привезти на один з полігонів. Після відвідання Ружанського полігону журналісти скаржаться, що у хмарах та під дощем дуже мало було видно, як діє військова російська та білоруська авіація.

Спостерігачам показують те саме, що і журналістам, возять прес-туром усіх разом, але це не дає ніякої картини... Найважливіше, звичайно, треба буде побачити наприкінці, хоча би показово, коли будуть чи не будуть вивозити тих солдатів

Кореспондентка українського телеканалу «1+1» Ганна Бока приїхала на полігон в Ружани, але її не пустили, начебто місця немає, її знімальну групу пустять лише 19 вересня на полігон у Борисові, що під Мінськом: «Так як вони пускають аж на четвертий день – це неправильно, але навіть якби нас пускали і кожного дня, і на всі полігони, все одно я думаю, що ми б не зрозуміли загальної картини маневрів, бо все одно нам показували б тільки те, що їм потрібно показати. Спостерігачам показують те саме, що і журналістам, возять прес-туром усіх разом, але це не дає ніякої картини... Найважливіше, звичайно, треба буде побачити наприкінці, хоча би показово, коли будуть чи не будуть вивозити тих солдатів. А те, що сьогодні показують, – це тільки для картинки».

Державні білоруські та російські журналісти можуть побачити на цих навчаннях значно більше, у них окрема програма та завдання показати «Захід-2017» у позитивному ключі. Окремий пул для преси організують на час відвідин навчань президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який має прибути на один із полігонів у останній день маневрів, 20 вересня. Президент Білорусі – на відміну від попередніх навчань – не відвідає спільно з Володимиром Путіним російський полігон. Президент Росії запланував свою участь у навчаннях «Захід-2017» 18 вересня на території своєї країни, у Ленінградській області.