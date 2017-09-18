«Захід-2017»: російські танки в Білорусі і на Донбасі

Спільні російські та білоруські військові навчання «Захід-2017», яких побоювалися в Україні та країнах НАТО, стартували. Синхронно з арміями Росії та Білорусі влаштували стрільби і бойовики угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними. Що замислили бойовики і як російські солдати, які беруть участь в навчаннях, зізналися у відрядженні на Донбас – розбиралися Донбас.Реалії

Білоруська правозахисниця Наталія Горячко-Басалига йшла навідати свого сина-військовослужбовця, який перебуває на службі на полігоні, що біля білоруського міста Борисов. Але не дійшла – її зупинили російські солдати, які почали запитувати у жінки хто вона і куди йде. Двоє з них почали переслідувати Наталію. Усе це громадська активістка зняла на відео.

Чому ви питаєте у мене, куди я йду по своїй країні?

«Ці дві особи з Російської Федерації досі переслідують мене, а хто ви, на якій підставі ви питаєте у мене, куди я йду по своїй країні?», – обурюється жінка під час зйомки російських солдат на відео.

Ситуація несподіванно отримала продовження у суді – не на користь Наталії. Правозахисницю арештували на три дні за нецензурну лайку на адресу військовослужбовців.

Донбас.Реалії зустрілися з Наталею вже в Мінську. За словами Наталії, під час суперечки російські солдати зізналися їй, що до Білорусі встигли побувати у відрядженні в Україні.

​«Я кажу – «де саме?», а вони кажуть: «Донбас», як вони називають – «Дамбас». Далі я включила камеру, намагалася записати це все і вони весело: «А ми не будемо говорити, ми будемо мовчати», – каже Наталія Горячко-Басалига.

Танки на Донбасі і в Білорусі

На думку дослідників, як мінімум псковські десантники і військовослужбовці 6-ї танкової бригади приїхали до Білорусі з досвідом боїв на Донбасі.

«Шоста окрема танкова бригада, що базується в Нижньогородській області – вона саме з одна з основних, які брали участь в боях під Іловайськом на дуже характерних танках Т-72Б3», – зауважує дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Цілу колону таких бронемашин російської модифікації потім помітили й в Дебальцеві. Той же танк Т-72Б3 згодом ідентифікували й на навчаннях «Захід-2017».

«У нього є динамічний захист «Контакт-5» і власне приціл «Сосна-У» – це найголовніше з того, що видно неозброєним оком» – продовжує Кирило Михайлов.

«Рись», «Тигр» і «Орлан»​

Тим часом Міністерство оборони Росії оприлюднило фото, як на навчаннях випробовують бронемашини «Рись». Щоправда, їх в Україні не фіксували, на відміну від схожих «Тигрів» та новітніх безпілотників.

За словами Кирила Михайлова, російське Міноборони виклало фотографії навчань підрозділів російських ВДВ.

«Тут ми бачимо зліт безпілотника Орлан-10», – каже дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Такий же «Орлан-10» в березні 2016 року збили українські військові в районі Авдіївки. Дослідник каже, що таких безпілотників немає на озброєнні в українській армії, бо вони російського виробництва.

«Російський ведмідь – він великий, страшний»

Російські та білоруські десантники проти умовних терористів. Задіяні флот, авіація, ракетні війська. Картинку, упевнений військовий експерт Олег Жданов, створюють зразково-показову.

Головне завдання – показати, що ведмідь може вкусити

«Головне завдання – показати всьому світу, що російський ведмідь – він великий, страшний, вміє гарчати і може вкусити», – зауважує військовий експерт.

Зокрема, росіяни і білоруси звітують, що переправу через Дніпро провели на 10 хвилин швидше нормативу.

Цікаво, що таку ж, як на білоруській частині Дніпра, техніку, місія ОБСЄ зафіксувала й у бойовиків в Луганській області.

У звіті за 12 вересня мова йде про машини для укладання мостів. В цілому – три колони військової техніки для переправи десантників через річку.

У бойовиків – свої військові навчання

У групі «Інформаційний спротив» ще минулого тижня повідомляли про підготовку в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» навчань під керівництвом російського генерал-майора Олега Цекова, які мають відбуватися синхронно із «Захід-2017».

«Це, перш за все, питання налагодження взаємодії в ланці управління, щоб дії цих окупаційних формувань були синхронні з діями власне російських військ», – розповідає координатор групи «Інформаційний спротив» ​ Костянтин Машовець.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про участь у своїх навчаннях 600 бойовиків і 100 одиниць техніки. А бойовики угруповання «ДНР» вже навіть організували показові танкові змагання.

«Це ж не просто ми виступаємо красиво-барвисто, а йде планова бойова підготовка», – так прокоментував військові навчання на непідконтрольній Україні території один із бойовиків.

Спільний танковий біатлон бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» в районі окупованого Тореза у п'ятницю та суботу змагалися – з оглядкою на маневри російської армії в Білорусі.

Підсумком навчань буде створення військової бази на території Білорус​і – експерт

Військові навчання «Захід-2017» – це можливість оцінити рівень російської армії, упевнений дослідник Кирило Михайлов.

«Все це показує, звичайно, певну «вітринну» частину, але принаймні можна зрозуміти як вона повинна діяти і як цьому протистояти», – каже він.

У той же час, за словами військового експерта Олега Жданова, результат спільних російсько-білоруських навчань може бути куди більш серйозний.

«Підсумком навчань буде, в принципі, створення військової бази на території Білорусі, причому швидше за все не однієї і накопичення там техніки і озброєнь», – впевнений Олег Жданов.

​Військові начальники Росії і Білорусі, щоправда, наполягають зовсім на іншому. Мовляв, після навчань солдати повернуться додому. Але у Наталії Горячко, після спілкування з російськими солдатами, все ж залишився осад в душі.

«Такого просто бути не може, щоб військові іншої держави зажадали у громадянки Білорусі документи що засвідчують особу. Вони почувають себе тут як у себе вдома», – розповідає вона.

Військові армії Росії в Білорусі після навчань – це постійна загроза країнам Балтії та Польщі, впевнені експерти. А також Україні, якщо раптом бойовиків на Донбасі буде недостатньо.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: