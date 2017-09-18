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18 Вересень 2017, Київ 10:39
Політика

«Захід-2017»: російські танки в Білорусі і на Донбасі

Спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017»

Спільні російські та білоруські військові навчання «Захід-2017», яких побоювалися в Україні та країнах НАТО, стартували. Синхронно з арміями Росії та Білорусі влаштували стрільби і бойовики угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними. Що замислили бойовики і як російські солдати, які беруть участь в навчаннях, зізналися у відрядженні на Донбас – розбиралися Донбас.Реалії

Білоруська правозахисниця Наталія Горячко-Басалига йшла навідати свого сина-військовослужбовця, який перебуває на службі на полігоні, що біля білоруського міста Борисов. Але не дійшла – її зупинили російські солдати, які почали запитувати у жінки хто вона і куди йде. Двоє з них почали переслідувати Наталію. Усе це громадська активістка зняла на відео.

Чому ви питаєте у мене, куди я йду по своїй країні?
Наталія Горячко-Басалига

«Ці дві особи з Російської Федерації досі переслідують мене, а хто ви, на якій підставі ви питаєте у мене, куди я йду по своїй країні?», – обурюється жінка під час зйомки російських солдат на відео.

Білоруська правозахисниця Наталія Горячко-Басалига
Білоруська правозахисниця Наталія Горячко-Басалига

Ситуація несподіванно отримала продовження у суді – не на користь Наталії. Правозахисницю арештували на три дні за нецензурну лайку на адресу військовослужбовців.

Донбас.Реалії зустрілися з Наталею вже в Мінську. За словами Наталії, під час суперечки російські солдати зізналися їй, що до Білорусі встигли побувати у відрядженні в Україні.

​«Я кажу – «де саме?», а вони кажуть: «Донбас», як вони називають – «Дамбас». Далі я включила камеру, намагалася записати це все і вони весело: «А ми не будемо говорити, ми будемо мовчати», – каже Наталія Горячко-Басалига.

Танки на Донбасі і в Білорусі

На думку дослідників, як мінімум псковські десантники і військовослужбовці 6-ї танкової бригади приїхали до Білорусі з досвідом боїв на Донбасі.

«Шоста окрема танкова бригада, що базується в Нижньогородській області – вона саме з одна з основних, які брали участь в боях під Іловайськом на дуже характерних танках Т-72Б3», – зауважує дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Т-72Б3 – російський основний бойовий танк сімейства Т-72
Т-72Б3 – російський основний бойовий танк сімейства Т-72

Цілу колону таких бронемашин російської модифікації потім помітили й в Дебальцеві. Той же танк Т-72Б3 згодом ідентифікували й на навчаннях «Захід-2017».

«У нього є динамічний захист «Контакт-5» і власне приціл «Сосна-У» – це найголовніше з того, що видно неозброєним оком» – продовжує Кирило Михайлов.

«Рись», «Тигр» і «Орлан»​

Тим часом Міністерство оборони Росії оприлюднило фото, як на навчаннях випробовують бронемашини «Рись». Щоправда, їх в Україні не фіксували, на відміну від схожих «Тигрів» та новітніх безпілотників.

За словами Кирила Михайлова, російське Міноборони виклало фотографії навчань підрозділів російських ВДВ.

«Тут ми бачимо зліт безпілотника Орлан-10», – каже дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Проведення підрозділами ВДВ Росії розвідки районів майбутніх навчально-бойових дій в рамках спільного стратегічного навчання «Захід-2017»
Проведення підрозділами ВДВ Росії розвідки районів майбутніх навчально-бойових дій в рамках спільного стратегічного навчання «Захід-2017»

Такий же «Орлан-10» в березні 2016 року збили українські військові в районі Авдіївки. Дослідник каже, що таких безпілотників немає на озброєнні в українській армії, бо вони російського виробництва.

«Російський ведмідь він великий, страшний»

Російські та білоруські десантники проти умовних терористів. Задіяні флот, авіація, ракетні війська. Картинку, упевнений військовий експерт Олег Жданов, створюють зразково-показову.

Головне завдання – показати, що ведмідь може вкусити
Олег Жданов

«Головне завдання – показати всьому світу, що російський ведмідь – він великий, страшний, вміє гарчати і може вкусити», – зауважує військовий експерт.

Олег Жданов, військовий експерт
Олег Жданов, військовий експерт

Зокрема, росіяни і білоруси звітують, що переправу через Дніпро провели на 10 хвилин швидше нормативу.

Цікаво, що таку ж, як на білоруській частині Дніпра, техніку, місія ОБСЄ зафіксувала й у бойовиків в Луганській області.

Техніка, яку місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків в Луганській області
Техніка, яку місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків в Луганській області

У звіті за 12 вересня мова йде про машини для укладання мостів. В цілому – три колони військової техніки для переправи десантників через річку.

У бойовиків – свої військові навчання

У групі «Інформаційний спротив» ще минулого тижня повідомляли про підготовку в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» навчань під керівництвом російського генерал-майора Олега Цекова, які мають відбуватися синхронно із «Захід-2017».

«Це, перш за все, питання налагодження взаємодії в ланці управління, щоб дії цих окупаційних формувань були синхронні з діями власне російських військ», – розповідає координатор групи «Інформаційний спротив» ​ Костянтин Машовець.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про участь у своїх навчаннях 600 бойовиків і 100 одиниць техніки. А бойовики угруповання «ДНР» вже навіть організували показові танкові змагання.

«Це ж не просто ми виступаємо красиво-барвисто, а йде планова бойова підготовка», – так прокоментував військові навчання на непідконтрольній Україні території один із бойовиків.

Спільний танковий біатлон бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» в районі окупованого Тореза у п'ятницю та суботу змагалися – з оглядкою на маневри російської армії в Білорусі.

Підсумком навчань буде створення військової бази на території Білорус​і – експерт

Військові навчання «Захід-2017» – це можливість оцінити рівень російської армії, упевнений дослідник Кирило Михайлов.

«Все це показує, звичайно, певну «вітринну» частину, але принаймні можна зрозуміти як вона повинна діяти і як цьому протистояти», – каже він.

У той же час, за словами військового експерта Олега Жданова, результат спільних російсько-білоруських навчань може бути куди більш серйозний.

«Підсумком навчань буде, в принципі, створення військової бази на території Білорусі, причому швидше за все не однієї і накопичення там техніки і озброєнь», – впевнений Олег Жданов.
Росія: підрозділи Псковської, Тульської та Іванівської ВПС були підняті на тривогу в рамках військових навчань «Захід-2017», 14 вересня 2017 р.
Росія: підрозділи Псковської, Тульської та Іванівської ВПС були підняті на тривогу в рамках військових навчань «Захід-2017», 14 вересня 2017 р.

​Військові начальники Росії і Білорусі, щоправда, наполягають зовсім на іншому. Мовляв, після навчань солдати повернуться додому. Але у Наталії Горячко, після спілкування з російськими солдатами, все ж залишився осад в душі.

«Такого просто бути не може, щоб військові іншої держави зажадали у громадянки Білорусі документи що засвідчують особу. Вони почувають себе тут як у себе вдома», – розповідає вона.

Військові армії Росії в Білорусі після навчань – це постійна загроза країнам Балтії та Польщі, впевнені експерти. А також Україні, якщо раптом бойовиків на Донбасі буде недостатньо.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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