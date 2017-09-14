«Ми втягуємося у гібридний конфлікт Путіна із Заходом і гібридну війну з Україною» – білоруський політик про «Захід-2017»

Мінськ – На 10 полігонах Білорусі та Росії 14 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». За даними білоруського Міністерства оборони, на території Білорусі навчання відбудуться на семи полігонах та у двох окремих місцевостях, а візьмуть в них участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 7 тисяч – з білоруських підрозділів, а 3 тисячі – з російських. У Києві в зв’язку з цими навчаннями висловлюють побоювання щодо поширення російської агресії на Україну з білоруської території.

«Захід-2017» є продовженням радянського циклу навчань країн Варшавського договору, який таким чином готувався протистояти НАТО. Білорусь і Росія відновили цей цикл навчань у 2009 році, правда, не називаючи потенційного ворога. Навчання проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії – лише у 2015 році не було таких навчань.

Головна особливість цьогорічних навчань – зміна геополітичної ситуації через агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО. Білорусь, яка була переговорним майданчиком для України та Росії в пошуку врегулювання конфлікту на Донбасі, за словами військових аналітиків, тепер виступає як союзник країни-агресора.

Опозиційний політик, підполковник у відставці Микола Статкевич вважає ці навчання продовженням гібридної війни Росії проти України та Заходу.

Ми втягуємося у гібридний конфлікт Путіна із Заходом і гібридну війну з Україною. На нашій землі Росія буде вчитися, як нападати і воювати з НАТО і, можливо, з Україною

«Перше те, що ми втягуємося у гібридний конфлікт Путіна із Заходом і гібридну війну з Україною. На нашій землі Росія буде вчитися, як нападати і воювати з НАТО і, можливо, з Україною. По суті ми вже стаємо її співучасником в цьому конфлікті. При тому, що нас можуть не питаючи залучити до гарячого конфлікту, в якісь провокації, ми втрачаємо фактично суверенітет в такому важливому питанні, як мир і безпека», – каже Статкевич.

Російські військові частини залишать територію Білорусі до 30 вересня – Міноборони Білорусі

Керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі генерал-майор Олег Воїнов заявив, що цьогорічні навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, що вони мають мирний характер і будуть завершені вчасно.

«Жодних інших навчань у цей період на території Білорусі проводитися не буде. А після їхнього закінчення у термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться у пункти постійної дислокації, а військові частини та підрозділи Збройних сил Росії залишать територію Білорусі», – заявив Воїнов.

Військові аналітики погоджуються, що Білорусь втрачає у своєму іміджі і суверенітеті і не зможе протидіяти Росія, якщо та захоче вчинити якусь провокацію проти України та Заходу з білоруської території, і головна причина – у непередбачуваності політики президента Путіна.

На думку військового аналітика з Мінська Олександра Алєсіна, якоїсь раціональної причини для загострення ситуації під час навчань «Захід-2017» немає.

Росія у теперішній ситуації не зацікавлена в тому, щоб додатково дразнити гусей, загострювати відносини з Заходом і НАТО. І без того іміджеві втрати від подій в Україні у неї великі

«Росія у теперішній ситуації не зацікавлена в тому, щоб додатково дразнити гусей, загострювати відносини з Заходом і НАТО. І без того іміджеві втрати від подій в Україні у неї великі, санкції чутливі, а на кону – енергетичні проекти «Північний потік-2» та інші. Не думаю, що Росія буде ризикувати. Вигоди ніякої нема від того, що сюди привезуть не три, а чотири або п’ять тисяч вояків. Все одно, щоб зробити військове захоплення території Білорусі, а тим більше – зробити звідси напад, потрібно тисяч п’ятсот військ», – каже Алєсін.

Але гарантій спокійного завершення навчань 20 вересня наразі немає, незважаючи на раціональні міркування та усі заяви з Мінська та Москви, відомих з часу анексії Криму «зелених чоловічків» ніхто не скасовува, тому спостерігачі у Мінську тепер кажуть не лише про загрози «Заходу-2017» для України, але і небезпеку для суверенітету самої Білорусі.