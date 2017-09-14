Військові навчання на території Росії є значно небезпечнішими за «Захід-2017» – Снєгирьов

Агресія з боку Росії зараз малоймовірна, тому нагнітати істерію не варто. Про це говорили експерти в ефірі Радіо Свобода, коментуючи масштабні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», що розпочалися 14 вересня на території Білорусі. Водночас фахівці зауважують: значно більшу загрозу для України становлять військові навчання, які нині проходять на території Російської Федерації і в окупованому Криму.

За офіційними даними, у військових навчаннях «Захід-2017» задіяно 10 200 російських та білоруських військових, навчання відбуватимуться на семи полігонах і двох окремих територіях. Напередодні початку навчань начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони Білорусі генерал Олег Воінов запевнив журналістів, що навчання мають виключно оборонний характер.

«В основу покладено варіант виникнення кризової ситуації та наростання конфлікту через активізацію діяльності незаконних збройних формувань, міжнародних сепаратистських і терористичних організацій, які мають підтримку ззовні. При цьому протиборчі сили умовно розташовані в межах реальних кордонів республіки Білорусь. За подібним сценарієм починалися всі збройні конфлікти останнім часом», – зауважив він.

Білоруський генерал окремо зазначив, що при підготовці навчань спеціально обрали полігони, віддалені від державних кордонів.

Проблема в непрозорості «Заходу-2017» – Селезньов

Утім, попри такі миролюбиві запевнення, проведення військових навчань на території Білорусі викликали занепокоєння в сусідніх державах, де сумніваються в заявленій чисельності військ. Хоча спостерігати за навчаннями допустили 80 іноземних військових спостерігачів, проте їхні можливості при цьому є вкрай обмеженими. Про це заявив Радіо Свобода речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Найбільша проблема цих навчань полягає в тому, що вони є абсолютно непрозорими. Так, Російська Федерація надала можливість бути присутніми на цих навчаннях представникам як України, так і інших країн, які входять у тому числі і до Північноатлантичного альянсу. Але можливості цих спостерігачів дуже обмежені, фактично міжнародні аудитори не мають можливості оцінити весь масштаб і загальний задум цих навчань, – зазначив речник Генштабу України і додав. – Фактично певною мірою навчання «Захід-2017» є темною конячкою, і кінцева мета так само, як і наслідки цих навчань, достеменно на сьогодні невідомі».

Не варто нагнітати істерію – Снєгирьов

Натомість співголова громадянської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов переконаний: українська влада перебільшує рівень загрози спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Тим більше, що білоруска сторона наполегливо запевняє в абсолютній їх прозорості. Експерт погоджується, що Україна і країни НАТО мають всі підстави вважати, що ці навчання несуть загрозу, однак не варто нагнітати істерію, а діяти адекватно ситуації, каже він.

«Країни Заходу розуміють, що наразі Росія, проти якої застосований новий етап економічних санкцій, буде відповідати за своєю вже звичною логікою, себто як дикун озброєний ядерною зброєю. Якщо не буде наступати, то буде погрожувати. І це стало практикою, відповідно членам НАТО треба реагувати на будь-які зовнішні виклики. І саме Україна у нормальному цивілізованому руслі прореагувала, проведенням навчання на своїй території», – каже експерт, маючи на увазі військові навчання «Непохитна стійкість-2017» та «Стрімкий тризуб-2017», що відбуваються у ці дні на території України.

​Зараз агресія є малоймовірною

Підстави для побоювань стосовно перебігу військових навчань і можливої агресії з боку Росії справді є, зауважує шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов. Однак, чи відповідають вони реальності, стане відомо дуже скоро, оскільки масштабні пересування техніки і особового складу приховати складно.

«Можливість агресії безпосередньо під час навчань виглядає напрочуд маловірогідною зараз. Але те, що у діючому міжнародному контексті країни відчувають певне занепокоєння і проговорюють це занепокоєння – це абсолютно нормально, логічно і послідовно», – зазначив Трегубов.

У свою чергу Дмитро Снєгирьов зауважив: не варто плутати військові навчання «Захід-2017» і ті, які нині відбуваються на півдні Росії і в окупованому нею Криму. Останні є значно небезпечнішими, резюмував експерт.

«Більше загрози становлять навчання, які практично паралельно проходять в Росії. За легендою навчань, одним з їх елементів є завдавання превентивного ядерного удару. Оті навчання будуть закритими, вони будуть відбуватися сім днів, а міжнародні спостерігачі на них будуть допущені лише один день», – наголошує Снєгирьов.

Про перебіг навчаннь «Захід-2017» міноборони Білорусі обіцяє звітувати щодня на брифінгах та у прес-релізах. Як повідомляється, на тренування акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ.

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