У Мінську протестували проти російсько-білоруських навчань «Захід-2017»

Мітинг на центральній Кастричницькій площі Мінська та маніфестація проспектом Незалежності білоруської столиці були несанкціоновані владою, але міліція ніяк не заважала учасникам.
Антивоєнна акція білоруської опозиції носила назву «За мирну Білорусь». Близько 300 осіб вийшли у центр Мінська з протестом проти спільних військових навчань Збройних сил Білорусі з Росією, які відбудуться 14-20 вересня на 7 полігонах Білорусі.
Російські військові та техніка вже прибувають до Білорусі. Учасники акції принесли на мітинг біло-червоно-білі національні прапори та плакати «Ми за мирну Білорусь», «Російський солдат, іди додому, горілки тут нема», «Путін – геть з України, Путін – геть з Білорусі».
До проведення такої акції закликали опозиційні політики, колишні кандидати в президенти та політв’язні Микола Статкевич та Володимир Някляєв.
Політика втягування Білорусі в з'ясування відносин між Сходом та Заходом, у військовий конфлікт дуже небезпечна. Вона загрожує майбутньому Білорусі. Ми маємо сказати «Ні!» такий політиці
«Політика втягування Білорусі в з'ясування відносин між Сходом та Заходом, у військовий конфлікт дуже небезпечна. Вона загрожує майбутньому Білорусі. Ми маємо сказати «Ні!» такий політиці», – заявив на мітингу Някляєв.
Сьогодні нам загрожує небезпека... Ми показуємо, що ми проти, що будемо боронити свою країну
«Сьогодні нам загрожує небезпека. На нашу землю приїхали чужі воїни, з нашої землі будуть вчитися воювати з нашими сусідами, з якими ми з давніх пір мирно існували поряд – з Україною, Польщею, Литвою та Латвією. Вони будуть пробувати втягнути нас у військовий конфлікт. Ми повинні сказати цьому рішуче «Ні!». Ми вже змогли залучити увагу всього світу до цих навчань, тому є багато шансів, що вони заберуть свої танки і зберуться звідси. Але вони можуть і залишити свої війська та техніку, щоб потім використати їх проти нашої незалежності. Сьогодні ми показуємо, що ми проти, що будемо боронити свою країну», – заявив на мітингу опозиційний лідер Микола Статкевич.
Він висловив своє обурення, що до Білорусі прибувають, серед іншого, російські військові загони, які брали участь в окупації українського Криму та агресії на Донбасі.
За словами Павла Северинця, лідера Білоруської християнсько-демократичної партії, по білоруській землі вже їздить російська військова техніка – і це небезпека для Білорусі та її сусідів.
Військові без пізнавальних знаків з'явилися на вулицях багатьох білоруських міст. У свій час так трапилось в Україні, ми повинні зробити свої висновки з цього
«Військові без пізнавальних знаків з'явилися на вулицях багатьох білоруських міст. У свій час так трапилось в Україні, ми повинні зробити свої висновки з цього», – заявив він.
Міліція, яка звичайно розганяє опозиційні демонстрації в Білорусі, цього разу була непомітна під час несанкціонованих мітингу та маніфестації, після якої її учасники вимовили урочисту присягу на вірність Батьківщині.
Спостерігачі пояснюють це тим, що і президент Лукашенко побоюється непередбачуваної поведінки Путіна під час навчань, тому дозволив опозиційний протест.
Акція відбулася у День Білоруської військової слави – в день, коли предки білорусів та українців у 1514 році під керівництвом гетьмана Костянтина Острозького розбили утричі більше московське військо у славетній битві під Оршею.
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