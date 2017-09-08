У Мінську протестували проти російсько-білоруських навчань «Захід-2017»

Мітинг на центральній Кастричницькій площі Мінська та маніфестація проспектом Незалежності білоруської столиці були несанкціоновані владою, але міліція ніяк не заважала учасникам.

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Антивоєнна акція білоруської опозиції носила назву «За мирну Білорусь». Близько 300 осіб вийшли у центр Мінська з протестом проти спільних військових навчань Збройних сил Білорусі з Росією, які відбудуться 14-20 вересня на 7 полігонах Білорусі.

Російські військові та техніка вже прибувають до Білорусі. Учасники акції принесли на мітинг біло-червоно-білі національні прапори та плакати «Ми за мирну Білорусь», «Російський солдат, іди додому, горілки тут нема», «Путін – геть з України, Путін – геть з Білорусі».

До проведення такої акції закликали опозиційні політики, колишні кандидати в президенти та політв’язні Микола Статкевич та Володимир Някляєв.

Політика втягування Білорусі в з'ясування відносин між Сходом та Заходом, у військовий конфлікт дуже небезпечна. Вона загрожує майбутньому Білорусі. Ми маємо сказати «Ні!» такий політиці

«Політика втягування Білорусі в з'ясування відносин між Сходом та Заходом, у військовий конфлікт дуже небезпечна. Вона загрожує майбутньому Білорусі. Ми маємо сказати «Ні!» такий політиці», – заявив на мітингу Някляєв.

Сьогодні нам загрожує небезпека... Ми показуємо, що ми проти, що будемо боронити свою країну

«Сьогодні нам загрожує небезпека. На нашу землю приїхали чужі воїни, з нашої землі будуть вчитися воювати з нашими сусідами, з якими ми з давніх пір мирно існували поряд – з Україною, Польщею, Литвою та Латвією. Вони будуть пробувати втягнути нас у військовий конфлікт. Ми повинні сказати цьому рішуче «Ні!». Ми вже змогли залучити увагу всього світу до цих навчань, тому є багато шансів, що вони заберуть свої танки і зберуться звідси. Але вони можуть і залишити свої війська та техніку, щоб потім використати їх проти нашої незалежності. Сьогодні ми показуємо, що ми проти, що будемо боронити свою країну», – заявив на мітингу опозиційний лідер Микола Статкевич.

Він висловив своє обурення, що до Білорусі прибувають, серед іншого, російські військові загони, які брали участь в окупації українського Криму та агресії на Донбасі.

За словами Павла Северинця, лідера Білоруської християнсько-демократичної партії, по білоруській землі вже їздить російська військова техніка – і це небезпека для Білорусі та її сусідів.

Військові без пізнавальних знаків з'явилися на вулицях багатьох білоруських міст. У свій час так трапилось в Україні, ми повинні зробити свої висновки з цього

«Військові без пізнавальних знаків з'явилися на вулицях багатьох білоруських міст. У свій час так трапилось в Україні, ми повинні зробити свої висновки з цього», – заявив він.

Міліція, яка звичайно розганяє опозиційні демонстрації в Білорусі, цього разу була непомітна під час несанкціонованих мітингу та маніфестації, після якої її учасники вимовили урочисту присягу на вірність Батьківщині.

Спостерігачі пояснюють це тим, що і президент Лукашенко побоюється непередбачуваної поведінки Путіна під час навчань, тому дозволив опозиційний протест.

Акція відбулася у День Білоруської військової слави – в день, коли предки білорусів та українців у 1514 році під керівництвом гетьмана Костянтина Острозького розбили утричі більше московське військо у славетній битві під Оршею.