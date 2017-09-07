«Антизахід», Захід і «Захід»: тиждень до маневрів Росії та Білорусі

У своєму щорічному посланні президент України Петро Порошенко заявив, що майбутні російсько-білоруські навчання «Захід-2017», які почнуться рівно за тиждень, можуть становити загрозу для України. За словами Порошенка, Україна стурбована навчаннями і змушена була посилити свої кордони. Офіційно навчання триватимуть із 14 по 20 вересня, але багато хто в Україні і на Заході висловлював припущення, що російські війська можуть не повернутися додому з Білорусі, а також що Кремль може використати білоруську територію як плацдарм проти України.

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За словами Петра Порошенка, саме через ці російсько-білоруські навчання Україна посилила контроль на всіх ділянках свого кордону.

Головна загроза з боку Росії – все ж таки військова. От, наприклад, російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Хоча б доречніше їх було би назвати «Антизахід»

«Головна загроза з боку Росії – все ж таки військова. Немає поки що ознак, щоби Москва готова була відступити з Донбасу чи піти з Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу – на жаль, дедалі більше. Як от, наприклад, російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Хоча б доречніше їх було би назвати «Антизахід», – сказав Порошенко у виступі у Верховній Раді.

«Під виглядом «стратегічних командно-штабних навчань» не виключається створення нових ударних угруповань російських військ для вторгнення на територію України», – додав Порошенко.

За його словами, 7000 залізничних платформ із солдатами та військовою технікою наблизились чи наближаються до українських кордонів. «І, на жаль, жодних гарантій, що після завершення маневрів це все повернеться з Білорусі додому, до Росії, у нас немає», – заявив президент України.

І Порошенко, і багато українських експертів, коментуючи «Захід-2017», нагадують, що в минулому вже був прецедент, коли після навчань у 2008 році поблизу Грузії російські війська не повернулися до місць постійної дислокації, а пішли на Грузію.

НАТО: спокій і витримка

У НАТО, як заявив генеральний секретар альянсу, теж пильно стежитимуть за російсько-білоруськими навчаннями. Але союз НАТО впевнений і спокійний, каже Єнс Столтенберґ: «Ми будемо пильно стежити за навчаннями «Захід» і будемо відстежувати пересування. І ми пильні, але також ми і спокійні, бо не бачимо якоїсь миттєвої загрози будь-кому з союзників у НАТО».

Столтенберґ закликав Росію дотримуватись букви й духу Віденського документу ОБСЄ про військову прозорість.

Прозорість та передбачуваність особливо важливі, коли напруженість висока і треба зменшити ризик непорозуміння та інцидентів

«Прозорість та передбачуваність особливо важливі, коли напруженість висока і треба зменшити ризик непорозуміння та інцидентів», – сказав керівник альянсу.

Згідно з Віденським документом, коли в навчаннях беруть участь понад 13 тисяч військовослужбовців, тоді треба про це попередити партнерів із інших країн-учасниць і бути готовим до обов’язкової присутності іноземних спостерігачів.

Москва ж каже, що офіційно в навчаннях братимуть участь 12 тисяч 700 вояків. Але західні військові експерти припускають, що реально в навчаннях – разом із кількома формально окремими маневрами, а також можливими «раптовими перевірками» – можуть узяти участь до 100,000 солдатів.

Як сказав Радіо Свобода один із представників НАТО, статус спостерігачів дозволяє їм «бути присутнім на брифінгах щодо легенди навчань та їхнього перебігу, дає можливість говорити з окремими солдатами про навчання, здійснювати польоти над територією», на якій відбуваються маневри.

«Росія та Білорусь натомість обрали вибірковий підхід, який недотягує (до прозорості). Таке уникнення обов’язкової прозорості лише ставить запитання про природу та мету навчань», – сказав представник НАТО. Раніше альянс повідомив, що на навчання будуть присутні лише два його фахівці, запрошені не як спостерігачі, а як відвідувачі.

Це має відбуватися у передбачуваний спосіб, у відповідності з міжнародними угодами, включно з документами в рамках ОБСЄ, членом якої, звичайно, залишається Росія

На брак відкритості вказує і Європейський союз. Заступник виконавчого директора Європейської служби зовнішніх дій Люк Девінь сказав, що хоча кожна країна має право на навчання своїх військових – зокрема й разом зі своїми союзниками та партнерами, – але «це має відбуватися у передбачуваний спосіб, у відповідності з міжнародними угодами, включно з документами в рамках ОБСЄ, членом якої, звичайно, залишається Росія».

Пояснення Росії

Росія каже, що в навчання візьмуть участь приблизно 7200 білоруських вояків і 5500 російських. Із російських солдатів, каже Москва, лише три тисячі будуть розташовані власне на території самої Білорусі, а решта – на території Західної Росії.

Дехто заходить далеко, говорячи, що навчання «Захід-2017» створюють плацдарм для вторгнення та окупації Литви, Польщі або України

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін сказав наприкінці серпня, що кількість солдатів, танків, бронетехніки, артилерії, мінометів та установок залпового ракетного вогню, а також кількість польотів військової авіації не перевищуватимуть межі, передбаченої Віденським документом 2011 року, і запевнив, що маневри нікому загрози не становитимуть.

«Дехто заходить далеко, говорячи, що навчання «Захід-2017» створюють плацдарм для вторгнення та окупації Литви, Польщі або України. Жодна з цих парадоксальних версій не має нічого спільного з реальністю, і це було неодноразового підтверджено офіційними представниками Російської Федерації та Республіки Білорусь», – сказав Фомін.

Реакція інших сусідів Білорусі

Окрім України, браком прозорості, а також самим фактом навчань із наступальним підтекстом стурбовані члени НАТО Польща та три балтійські країни. Польща, Литва та Латвія безпосередньо межують з Білоруссю.

Союз НАТО на період навчань розташував по додатковому підрозділу в Польщі та трьох балтійських країнах – на додаток до чотирьох батальйонних бойових груп загальною чисельністю приблизно в 4,500 вояків, які альянс розташував раніше в Польщі та трьох балтійських державах у рамках посилення східного флангу після агресії Росії проти України.

США минулого тижня направили додаткові бойові літаки для патрулювання повітряного простору над балтійськими країнами – сім винищувачів F-15 були розташовані на литовській авіабазі в Шауляї.

Разом з іншими союзниками по НАТО ми стежитимемо пильно за навчаннями і будемо готові до будь-якої ситуації

І як каже прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас, в Альянсі готові до будь-якого повороту подій: «Я б хотів сказати, що ми також стурбовані змістом навчань та браком їхньої прозорості. Наше ставлення залишається спокійним та впевненим. Разом з іншими союзниками по НАТО ми стежитимемо пильно за навчаннями і будемо готові до будь-якої ситуації».