Німеччина і Франція розкритикували Росію за «стратегію залякування»

Німеччина і Франція розкритикували майбутні спільні військові навчання Росії і Білорусі «Захід-2017», заявивши, що Москва намагається продемонструвати свою військову силу поблизу кордону з ЄС і НАТО.

«Особливо важливо в цьому контексті, що ми підтверджуємо нашу присутність перед лицем ... цієї демонстрації росіян, яка є стратегією залякування», – заявила 7 вересня міністр оборони Франції Флоранс Парлі в рамках неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у столиці Естонії, Таллінні.

Парлі і її колега з Німеччини Урсула фон дер Лаєн зазначили, що НАТО готове гарантувати безпеку всіх своїх учасників.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, хоча не бачить у навчаннях «Захід» «неминучої загрози», Москва порушила стандарти відкритості, запросивши на них лише трьох експертів НАТО.

Західні країни вважають, що в маневрах братимуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців, а за правилами ОБСЄ про такі масштабні навчання треба сповіщати інші країни заздалегідь і запрошувати на них достатню кількість спостерігачів. Росія і Білорусія стверджують, що кількість учасників маневрів не перевищить 12 700.

Після анексії Росією Криму навесні 2014 року і у відповідь на підтримку Москвою бойовиків на сході України НАТО розгорнуло додатково близько чотирьох тисяч військовослужбовців в Естонії, Литві, Латвії та Польщі.