Керівник НАТО заявив, що не бачить неминучої загрози від російсько-білоруських навчань

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не бачить «неминучої загрози» від майбутніх спільних навчань Росії й Білорусі, але розкритикував Москву за недостатню відкритість щодо цього заходу.

Як сказав він під час перебування в Естонії, в НАТО будуть пильно спостерігати за навчаннями «Захід-2017», але водночас будуть зберігати спокій.

Перебуваючи на базі розміщеної в Естонії батальйонної бойової групи НАТО, на військовій базі Тапа, Столтенберґ заявив, що присутність сил НАТО дає чіткий сигнал, що «напад на одного члена спричинить відповідь усього союзу».

При цьому, за його словами, рівень відкритості Росії щодо цих навчань не відповідає міжнародним стандартам. Їх запросили відвідати тільки трьох представників НАТО, а це далеко не відповідає тому рівневі, якого вимагають норми ОБСЄ.

Союз НАТО дислокував чотири батальйонні бойові групи, загалом близько чотирьох тисяч військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.

Раніше Білорусь запросила на навчання «Захід-2017», що мають відбутися головно на її території і на частині Росії 14–20 вересня, спостерігачів від лише семи країн, із регіону Східної Європи і Скандинавії, серед того і з України. Київ повідомив, що направить на навчання двох верифікаторів.

Крім того, союз НАТО запросили направити двох представників, але не для постійного моніторингу за перебігом навчань, а лише на відвідини їх. Також одного представника НАТО і представників військових низки країн запросили на «дні почесних гостей», які влаштовують як окремі обмежені заходи без можливості спостерігати за іншими аспектами навчань.

У НАТО вже заявляли раніше, що Росія і Білорусь не виконали своїх міжнародних зобов’язань щодо абсолютної прозорості військових навчань «Захід-2017».

Віденський документ ОБСЄ, серед іншого, вимагає обов’язкового залучення спостерігачів від інших держав-учасниць на навчаннях із участю 13 тисяч і більше військовослужбовців. Росія і Білорусь стверджують, що в нинішніх навчаннях 14–20 вересня візьме участь лише близько 12 тисяч 700.

Але в НАТО підозрюють, що, з урахуванням підвищеної активності російських військ і в західній частині Росії, поблизу кордону з Україною, фактично учасниками великих навчань у вересні, формально поділених на кілька окремих заходів, включно з «раптовими перевірками», буде значно більше російських військових – за оцінками уряду Литви, можливо, загалом до ста тисяч.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.