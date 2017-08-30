​Росія мобілізує 100 тисяч військових і їхні навчання мають наступальний характер – начальник Генштабу армії Польщі

30 серпня у Львові під час офіційної прикордонної зустрічі начальники генеральних штабів Збройних сил України та Війська польського Віктор Муженко і Лешек Суравський оцінили можливі загрози для обох країн у зв’язку з проведенням російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», запланованих на 14–20 вересня. Україна і Польща мають співпрацювати і збільшити кількість спільних навчань, наголосили військові очільники.

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Нині на одинадцяти військових полігонах України проводяться військові навчання, зокрема за участю військових інструкторів країн НАТО. У найближчий час, із 1 до 10 вересня заплановане тренування з матеріально-технічного забезпечення, а з 15 до 20 вересня на Яворівському полігоні Львівщини триватимуть Міжнародні стратегічні штабні навчання, за участю українських військовослужбовців і країн НАТО. Про це повідомив начальник Генштабу України Віктор Муженко.

Ми обговорили ймовірні загрози, які пов’язані з навчаннями «Захід-2017»

«Мета нашої офіційної зустрічі обговорити питання подальшого співробітництва. У нас вже триває співпраця з польською стороною. Польські військові інструктори готують українських військовослужбовців. Ми обговорили ймовірні загрози, які пов’язані з навчаннями «Захід-2017», – каже Віктор Муженко.

В Україні, Польщі, країнах Балтії є побоювання, що Росія може перетворити Білорусь у свій військовий плацдарм, що після завершення навчань військовий контингент Росії може залишитись у Білорусі. Росія такі заяви у країнах-сусідах заперечує.

Із кожними наступними військовими навчаннями Росія збільшує чисельність військовослужбовців і технічних засобів, наголосив начальник Генштабу Війська польського Лешек Суравський.

Росіяни кажуть про оборонний характер навчань, а тим часом змобілізували 100 тисяч військових

«Росіяни кажуть про оборонний характер навчань, а тим часом змобілізували 100 тисяч військових. Говорячи про оборонні навчання, перекинули близько 3 дивізій у Білорусь. Якщо участь 1-ї танкової армії російських військ є складовою оборонних дій, то які сили треба перекинути, щоб дії були наступальні?» – заявив Лешек Суравські.

Керівник Генштабу Війська польського гарантує, що не лише Генштаб, але й Військо польське загалом завжди будуть підтримувати Збройні сили України.

Для нас усіх зрозуміло, що в сьогоднішній ситуації без вільної України немає вільної Європи

«Для нас усіх зрозуміло, що в сьогоднішній ситуації без вільної України немає вільної Європи», – зауважив керівник Генштабу Війська польського Лешек Суравський.

НАТО скерує спостерігачів на навчання в Білорусь

Польська армія готова до підтримки союзників, а таким союзником є й Україна

На запитання Радіо Свобода, чи Польща готова надати Україні вживану зброю, перейшовши цілком на натовське озброєння, Лешек Суравський відповів, що рішення залежить від НАТО.

«Польська армія готова до підтримки союзників, а таким союзником є й Україна», – сказав начальник Генштабу Війська польського.

Керівники генштабів України і Польщі обговорили плани на наступний рік. Попередньо мовиться про чотири спільних навчання, а також у 2018 році більш активною буде діяльність литовсько-польсько-української бригади, вишколи якої пройдуть в Україні та Польщі. Однак більш конкретний план військової співпраці затвердять наприкінці цього року.

НАТО заявило, що скерує трьох спостерігачів за російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2017». Але Північноатлантичний альянс закликав Росію і Білорусь допустити більше експертів. Адже згідно з правилами Організації з безпеки і співпраці в Європі країни, які проводять маневри за участі понад 13 тисяч військовослужбовців, мають заздалегідь інформувати інші держави і бути відкритими для спостерігачів.

Попри те, що Росія і Білорусь заявляють, що у спільних навчаннях «Захід-2017» візьме участь лише 12 тисяч 700 осіб, в НАТО припускають значно більшу кількість російських військових. Начальник Генштабу Війська польського Лешек Суравський говорить про 100 тисяч російських військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях «Захід-2017».