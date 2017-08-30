У Мінську може статися те, що сталося в Донецьку і Луганську (огляд преси)

Навчання російських військ «Захід-2017», які повинні скоро розпочатися в Білорусі, вже встигли занепокоїти усіх західних сусідів Росії, зазначає газета «День». Тривога в європейських країнах НАТО, так само, як і в Україні, і в самій Білорусі, пов’язана з двома найбільш небезпечними сценаріями, за якими гіпотетично можуть розвиватися маневри «Заходу-2017». Перший із цих алармістських сценаріїв передбачає, що значні контингенти російських військ залишаться в Білорусі на невизначено довгий термін. А це створює певні загрози. Зокрема, Росія може інспірувати державний заколот, скинути Олександра Лукашенка та посадити в Мінську проросійський і повністю залежний від Москви уряд, як «ті, що зараз сидять» у Донецьку і Луганську. Другий сценарій передбачає, що російський контингент, що залишиться в Білорусі після навчань, може завдати удару по Україні, причому там, де Київ його найменше чекає. Утім, на думку дописувача «Дня», московського професора Бориса Соколова, ці сценарії малоймовірні, хоча до них треба бути готовими. Адже захоплення Криму та Донбасу теж заздалегідь логічно не прораховувалося.

«Три роки: обпечені Іловайськом» – у статті під таким заголовком експерт газети «День» стверджує, що головною причиною людських втрат і стратегічної ініціативи було зволікання українського командування. Він також наголошує, що існує безліч доказів агресії Росії – від свідчень конкретних осіб до фото, відео- та аудіозаписів. Ті події можна відтворити покроково, щохвилинно. Зволікання є хронічною хворобою Києва. І це стосується не лише військових команд, а й глобальних історичних проблем, які примушують потім екстерном складати іспити на готовність відповідати на виклики. Тому зараз вкрай необхідно накопичувати артефакти агресії, по деталях, по сантиметрах для майбутнього неминучого суду над Росією, наголошує газета.

Газета «Україна молода» констатує, що українська економіка вслід за українською гривнею демонструє тенденцію під умовною назвою «всупереч усьому». Тобто зростає. Влада переконує, що це початок світлої смуги у новітній історії України, а думки експертів розділилися. Одні вважають, що говорити про успіхи ще передчасно, а інші стверджують, що деякі успіхи в державі таки є. Однак, на думку більшості експертів, найбільше допомогли українському народу наростити ВВП своєї держави не реформи панів Гройсмана та Порошенка, а поведінка цін на ринках сталевого прокату і залізорудної сировини. Економічні реформи, якщо їх можна назвати достатньо ефективними, можливо, спрацюють завтра. Нині ж український уряд, хто би не сидів у їхніх кріслах, повністю залежить від ситуації на світовому ринку. І відійти від статусу сировинної держави – завдання для Києва номер один, наголошує газета.

Газета «Голос України» пише, що пересічні росіяни, яким небайдуже майбутнє своєї країни, виступають проти агресії Кремля в Україні і проти путінської пропаганди. Багато хто реальними кроками намагається підтримати Україну, як, наприклад, це роблять активісти з Санкт-Петербурга, лист одного з яких друкує парламентська газета.