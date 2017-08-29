«Захід-2017». У Польщі очікують російських провокацій на кордонах із країнами НАТО

Варшава – У Польщі російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017» вважають загрозою для безпеки сусідніх із Білоруссю держав. Офіційна Варшава твердить, що уважно спостерігає за підготовкою до цих маневрів і не виключає якихось інцидентів, спровокованих Росією. Водночас, польські експерти наголошують, що справжнє завдання масштабних маневрів – це прагнення посіяти паніку в країнах Центрально-Східної Європи, та навіть у державах Заходу. Радіо Свобода запитало польських аналітиків про те, чого, на їхню думку, Польщі та іншим країнам регіону варто сподіватися від російсько-білоруських маневрів, які відбуватимуться всередині вересня.

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Антоній Мацеревич, міністр оборони Польщі, заявив, що підготовка до навчань «Захід-2017» є незрозумілою та непрозорою. За його словами, поки що невідомо, які справжні цілі Росії, тому у нього є побоювання, що це якась масштабніша операція.

У свою чергу, заступник польського міністра Міхал Дворчик висловив побоювання, що після закінчення маневрів Росія частину своїх військ і техніки залишить на території Білорусі. А це, на його думку, матиме негативний вплив на ситуацію в регіоні.

В Росії твердять, що маневри мають антитерористичне та оборонне спрямування. Утім, згідно зі сценарієм цих навчань, три вигадані країни, які начебто напали на Білорусь, розташовані на території Польщі та балтійських держав. Такі висновки можна зробити на підставі аналізу карти, яку у вівторок на прес-конференції, присвяченій маневрам «Захід-2017», показало російське міністерство оборони.

Це не припущення, ми впевнені, що інциденти будуть – експерт

Юліуш Сабак, експерт із питань оборони, пояснює, що офіційно у вересневих російсько-білоруських маневрах «Захід-2017» братимуть участь 13 тисяч військових. Та за припущеннями аналітиків, насправді ця кількість буде значно більшою – навіть до 100 тисяч солдатів. Крім цього, наголошує експерт, у навчаннях буде задіяно багато потужної військової техніки. Це винятково масштабні маневри, наголошує Сабак, тож у Польщі їх сприймають як загрозу національній безпеці. Утім, вважає експерт, малоймовірно, що російські маневри переростуть у прямі збройні дії проти балтійських країн, України, чи Польщі.

За словами Сабака, Росія не отримала б жодної користі від військової агресії, натомість наразилася б на величезний політичний та військовий ризик. Натомість є інша небезпека.

У зв’язку з навчаннями точно виникне потужна інфраструктура – паливні бази, склади зброї на території Білорусі, які можна використати у будь-яку мить

«У зв’язку з цими навчаннями точно виникне потужна інфраструктура – паливні бази, склади зброї на території Білорусі, які можна використати у будь-яку мить з метою якихось агресивних дій щодо України, тож це довгострокова небезпека», – зазначає Юліуш Сабак.

Він переконаний, що в середині вересня країнам-сусідам Білорусі, де Росія влаштовує маневри, слід сподіватися провокацій на своїх кордонах.

Ми очікуємо збільшення кількості так званих інцидентів, тобто різноманітних порушень повітряного простору

«Ми очікуємо збільшення кількості так званих інцидентів, тобто різноманітних порушень повітряного простору, нереєстрованих польотів російських літаків над Балтійським морем, це ті небезпеки, про які ми говоримо не в категоріях припущень, а ми впевнені, що вони будуть», – каже Сабак.

У свою чергу Міхал Кацевіч, політичний оглядач тижневика Newsweek Polska переконаний, що навколо маневрів «Захід-2017» не потрібно нагнітати зайвих емоцій та істерити. На його думку, саме на таку реакцію з боку країн-членів НАТО розраховують у Кремлі.

Їхнє завдання – створити в Польщі та країнах Заходу атмосферу страху

Кацевіч розмірковуючи про плани Росії, пов’язані з проведенням масштабних військових навчань у Білорусі, зазначає: «Їхнє завдання – створити в Польщі та країнах Заходу атмосферу страху. З одного боку – вони прагнуть навіяти страх, а з іншого – хочуть переконати, що Росія має право на такі дії. Все це на руку Росії».

Міхал Кацевіч також каже, що цьогорічні російські військові навчання будуть своєрідним тестуванням НАТО. Мовляв, Росія намагатиметься перевірити, як члени Північноатлантичного блоку реагуватимуть на її провокації. Разом із тим, застерігає Кацевіч, «Захід-2017» може стати для Кремля нагодою, аби інтенсифікувати свої агресивні дії на іншому напрямі – на Донбасі. Тож у вересні Україні та членам НАТО потрібно бути винятково чуйними, наголошує польський експерт.