Міноборони Білорусі запевняє: до 30 вересня військові Росії повернуться додому

Мінськ – Міністерство оборони Білорусі 29 серпня вперше публічно повідомило про подробиці російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які пройдуть 14–20 вересня, а також відповіло на застереження, що ці маневри можуть стати початком агресії проти України чи сусідніх країн НАТО.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Олег Бєлоконєв свій брифінг перед представниками ЗМІ та дипломатичного корпусу розпочав із тверджень про «непросту військово-політичну обстановку» в регіоні, розгортання сил НАТО в країнах Балтії та Польщі.

«Активно, практично змінюючи одне іншим, проводяться навчання НАТО, під час яких відпрацьовуються питання використання військ у безпосередній близькості державного кордону Республіки Білорусь. Іншими словами, йде засвоєння нового театру воєнних дій», – заявив Олег Бєлоконєв.

Білорусько-російські навчання «Захід-2017» є мирними, вони не можуть бути використані для нападу на Україну чи іншу державу, наголосив генерал.

До 30 вересня угруповання військ Російської Федерації повернуться на свою територію

«Майбутні стратегічні навчання «Захід-2017» мають суто оборонний характер. Їхнє проведення не становить ніякої загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема. Після закінчення маневрів у термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться до пунктів постійної дислокації. А угруповання військ Російської Федерації повернуться на свою територію», – зазначив Олег Бєлоконєв.

Генерал заперечив припущення, що прикметою підготовки можливої агресії є замовлення Росією 4 тисяч вагонів на перевезення військ. Цього вистачить на півтори мотострілкові дивізії, а такими силами зробити агресію і окупацію не можна. На такі речі здатний тільки «параноїк і ненормальний авантюрист», – сказав Бєлоконєв.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія, як і Білорусь, відкидає такі побоювання.

Буде відпрацювання перекидання російських військ до Білорусі

Військовий аналітик із Мінська Олександр Алесін нічого особливо нового у брифінгу начальника Генштабу Збройних сил Білорусі не почув.

Це буде актом підтвердження, що ми тримаємося союзницьких зобов’язань перед Росією на тлі зростання звинувачень в «союзницькій невірності», що Білорусь нібито перекидається на Захід

«Я, щиро кажучи, не мав ніякого побоювання щодо захоплення, окупації Білорусі, тому для мене нічого нового не було. Те, що Білорусь, незважаючи на звинувачення, все ж дотримується своєї згоди на проведення навчань, каже, що для нас це буде таким актом підтвердження, що ми тримаємося союзницьких зобов’язань перед Росією на тлі зростання звинувачень Білорусі в «союзницькій невірності», що Білорусь нібито перекидається на Захід. Росія ж тут відпрацьовує сценарій пересування на територію Білорусі у випадку конфлікту з країнами НАТО. Найголовніше ж не те, що вони будуть стріляти на білоруських полігонах. Найголовніше – це відпрацювання варіанту перекидання сюди російських військ і концентрації їх тут для ведення бойових дій».

Олександра Алесін запропонували ввести до складу громадської комісії для спостереження за навчаннями «Захід-2017», але Міноборони Білорусі відкинуло цю пропозицію. У ролі спостерігачів Білорусь запросила представників НАТО, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також окремих країн, у тому числі, 2 спостерігачів від України, – загалом це понад 80 осіб.