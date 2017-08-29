Росія назвала необґрунтованими побоювання щодо військових навчань

Росія назвала необґрунтованими побоювання сусідніх і західних країн щодо військових навчань «Захід-2017», які відбудуться головно на території Білорусі 14–20 вересня.

Як заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін на прес-конференції в білоруському Мінську, ці навчання «суто оборонні» і не становлять загрози сусідам Росії, Заходові чи союзові НАТО.

Він заявив, що західні політики і засоби інформації «поширюють міфи про російську загрозу» від цих навчань, але «жодна з цих парадоксальних теорій не має нічого спільного з дійсністю».

Посадовець також повторив, що в навчаннях буде брати участь «близько» 12 тисяч 700 військовослужбовців – приблизно 7 тисяч 200 з Білорусі і 5 тисяч 500 із Росії, з останніх на білоруській території будуть перебувати близько 3 тисяч.

Відповідно до правил Організації з безпеки і співпраці в Європі, відомих як Віденський документ, держави, які проводять маневри з участю понад 13 тисяч військовослужбовців, повинні заздалегідь повідомляти інші країни і бути відкритими для спостерігачів. Росія і Білорусь уже не раз заявляли, що в їхніх спільних навчаннях «Захід-2017» на білоруській території 14–20 вересня візьме участь тільки 12 тисяч 700.

Але в НАТО підозрюють, що, з урахуванням підвищеної активності російських військ і в західній частині Росії, поблизу кордону з Україною, фактично учасниками великих навчань у вересні, формально поділених на кілька окремих заходів, буде значно більше російських військових – за недавніми оцінками уряду Литви, можливо, загалом до ста тисяч.

Білорусь як країна проведення навчань запросила на них представників семи східноєвропейських і скандинавських держав, серед них і України, а також представників НАТО. І ці країни, і союз НАТО будуть мати можливість направити на навчання лише по двоє спостерігачів.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія заперечує такі побоювання.