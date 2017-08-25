Росія і Білорусь не виконали міжнародних зобов’язань щодо прозорості військових навчань «Захід-2017» – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія і Білорусь не виконали свої міжнародні зобов’язання щодо абсолютної прозорості спільних військових навчань «Захід-2017», запланованих на вересень у Білорусі.

В інтерв’ю Associated Press у Варшаві 24 серпня Столтенберґ зазначив, що Росія використовує «лазівки», аби звести до мінімуму кількість співробітників НАТО, яким дозволено спостерігати за навчаннями.

Відповідно до правил Організації з безпеки і співпраці в Європі, відомих як Віденський документ, держави, які проводять маневри за участі понад 13 тисяч військовослужбовців, повинні заздалегідь повідомляти інші країни і бути відкритими для спостерігачів.

«Ми закликаємо Росію повністю виконати цей документ, але також не використовувати лазівки, такі як нескладні вправи, як і багато інших команд, що є насправді одними навчаннями», – сказав він.

Росія, у свою чергу, відкинула побоювання з приводу навчань.

«Це звичайний спільний захід, це не агресія, як це бачать деякі країни», – заявив 24 серпня заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. «Я не бачу причин боятися. Звичайний захід, який буде відкритим і доброзичливим», – додав він.

Білорусь раніше заявила, що запросила спостерігачів з семи країн на навчання, які проходитимуть з 14 до 20 вересня. Столтенберґ сказав, що НАТО направить туди двох експертів, додавши, що цього недостатньо.

НАТО регулярно запрошує Росію на свої навчання з метою зміцнення довіри, сказав Столтенберґ, але «Росія ніколи з моменту закінчення Холодної війни не запросила жодного союзника НАТО спостерігати за будь-якими зі своїх навчань», – додав він.

Раніше цього тижня посадовець НАТО повідомив Радіо Свобода, що більша прозорість навчань важлива для «запобігання помилкових уявлень і прорахунків». Росія і Білорусь вибирають «вибірковий підхід» до прозорості, який не дає спостерігачам можливості розмовляти з окремими солдатами про навчання чи проводити обльоти, сказав чиновник.

Влада Білорусі заявила, що у навчаннях «Захід-2017» візьмуть участь 12,7 тисяч військовослужбовців. Але члени НАТО підозрюють, що в підсумку учасниками буде більше військових.