Пристайко: Україна, як і НАТО, вважає загрозою військові навчання Росії й Білорусі

Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляє, що Україна, як і її партнери у Північноатлантичному альянсі, стурбована запланованими на вересень спільними військовими навчаннями Росії й Білорусі і вважає їх загрозою.

«Безумовно, нас дуже турбує проведення масштабних навчань фактично на нашому кордоні. За різними оцінками, до 100 тисяч людей буде брати участь… Це, очевидно, загроза Україні, загроза членам НАТО, які перебувають на кордоні з Білоруссю. Це не може нас не турбувати, це нас турбує. І ми про це заявляємо, так само, як і члени НАТО, як і генеральний секретар альянсу», – сказав Пристайко 25 серпня в інтерв’ю Радіо Свобода.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявив, що Росія і Білорусь не виконали свої міжнародні зобов’язання щодо абсолютної прозорості планованих спільних військових навчань «Захід-2017».

В інтерв’ю Associated Press у Варшаві 24 серпня Столтенберґ зазначив, що Росія використовує «лазівки», щоб звести до мінімуму кількість співробітників НАТО, яким дозволено спостерігати за навчаннями.

25 серпня він заявив, що НАТО буде «дуже уважно» спостерігати за навчаннями, що відбуватимуться на білоруській території.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Зокрема, за оцінками уряду Литви, Москва може залучити до цих навчань значно більше своїх військ, ніж заявлено, – можливо, до ста тисяч. Росія заперечує такі плани.