Росія багато чого залишить в Білорусі після навчань – Жовтенко

Наступати на Україну президентові Росії Володимиру Путіну набагато вигідніше з території Білорусі або дестабілізувати країни Балтії. Саме тому українцям варто уважніше проаналізувати слова білоруського президента Олександра Лукашенка про неможливість вторгнення з території Білорусі, оскільки він завжди може сказати, що російські бази йому непідконтрольні. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів експерт з проблем національної безпеки, кандидат політичних наук Тарас Жовтенко і розпочав він з того, чим для Росії Донбас, де понад 3 роки тривають бойові дії, відрізняється від Криму, який вона окупувала у 2014 році.

Крим зараз виконує роль Куби під час Карибської кризи. Натомість Донбас – це вже антиукраїнський проект

– Якщо ми подивимось, що до цього часу Росія зробила в Україні, ми побачимо цікаву і водночас суперечливу картину, адже поведінка Росії стосовно Криму і стосовно Донбасу є кардинально різною. Це продиктовано тим, що Донбас для Росії виконує зовсім іншу функцію, аніж Крим. Крим для сучасної Російської Федерації – це військовий тактичний майданчик, з якого вона може почати відновлювати своє протистояння зі Штатами на стратегічному рівні. Крим зараз виконує роль Куби під час Карибської кризи. Натомість Донбас – це вже антиукраїнський проект. Він в першу чергу спрямований на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. Тому надання чи ненадання Україні летальної зброї з точки зору Донбасу абсолютно ніяк не буде впливати на політику Росії в контексті цієї частини конфлікту.

– Втім, багато аналітиків, зокрема і НАТО, говорять про те, що на окупованій угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» території на одиницю площі найбільша у Європі кількість танків, артилерії, стрілецької зброї – і це серйозно може розглядатись як плацдарм для наступу на Європу.

– Але ми повинні пам’ятати, що під час наступу на Європу вся ця техніка і вся ця жива сила повинні пройти територією центральної і західної України. Це не є таким простим завданням, враховуючи роки війни і реальний бойовий досвід української армії. Для Росії набагато вигідніше і простіше це робити або по білоруському напрямку, і це дуже гарно вкладається в логіку тих навчань «Захід-2017», на які ми зараз всі чекаємо, або дестабілізувати країни Балтії. Балтійські країни з точку зору військової захищеності – це «ахілесова п’ята» НАТО. З точки зору військової оборони альянсу є дуже великі проблеми. Там в переважній більшості розглядаються сценарії, як відбити ці країни після окупації, аніж як не допустити цієї окупації. Вони є настільки географічно відрізаними, що там можна створити анклав з величезною кількістю зброї, але тоді вникає питання логістики, адже цей анклав не зможе довго триматися під потужними ударами російської армії.

– Ви зараз говорите про вторгнення. А Ви вірите, що це реально можливо?

Чим більше Росія може домовитися з Трампом без використання українського козиря, тим меншою буде роль Донбасу

– Враховуючи нинішню політику Російської Федерації, теоретично все можливо. Але ми повинні розуміти, що всі ці рухи Кремля спрямовані в першу чергу на те, щоб відновитися в статусі наддержави, а по-друге, щоб змусити США сісти за стіл з Російською Федерацією і розмовляти на рівних. Тобто всі ці загрози поки що носять декларативний характер. Чим більше Росія може домовитися з Трампом (президентом США – ред.) без використання українського козиря, тим меншою буде роль Донбасу. Але ми не повинні забувати про те, що ця роль ніколи не буде зведена до нуля.

– А наскільки проблема Донбасу актуальна для США зараз, враховуючи КНДР з її ядерною зброєю і заворушення у Венесуелі? Чи вистачає сил і уваги адміністрації Трампа для того, щоб тримати Україну під постійним контролем?

– Вашингтон, як і Західна Європа, сприймає конфлікт в Україні з точки зору безпеки євроатлантичного оборонного союзу. Конфлікт на Донбасі не має такої великої геополітичної ваги, щоб його загострення якось впливали на позицію Штатів у світі. Тому український конфлікт сприймається Америкою з точки зору загрози європейським союзникам і те, що США повинні робити, щоб цю загрозу усунути.

– Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що очікує вторгнення в Україну і що українські ЗСУ готуються до цього. З Вашої точки зору, не перебільшує він? І чи виправдані побоювання, що після навчань в Білорусі залишиться величезна кількість російської зброї?

Російська Федерація дуже багато чого залишить після цих навчань на території Білорусі

– Побоювання абсолютно виправдані. Однозначно, що Російська Федерація дуже багато чого залишить після цих навчань на території Білорусі.

– А як же позиція Лукашенка, який не хоче співпрацювати у військовій сфері?

Для Лукашенка ситуація, яка складається у військових взаєминах з Російською Федерацією, є дуже зручною, яка дуже нагадує ситуацію, яка була з російськими базами в Криму

– Для Лукашенка ситуація, яка складається у військових взаєминах з Російською Федерацією, є дуже зручною. Це – ситуація, яка дуже нагадує ситуацію, яка була з російськими базами в Криму. Він завжди може сказати, що це – бази, які підпорядковані Російській Федерації, тому при всій миролюбності білоруського народу ці бази білорусам просто непідконтрольні.

– Виходить словами Лукашенка про те, що вторгнення з території Білорусі в Україну не буде, не варто вірити?

Загроза від тих баз, які є на території Білорусі, є абсолютно реальною

– Звичайно, бо і білоруський президент, і посол, очевидно, говорять про білоруську армію. Але зрозуміло, що ні Лукашенко, ні його посол в Україні не можуть говорити від імені Російської Федерації. Тому загроза від тих баз, які є на території Білорусі, є абсолютно реальною.

– Це додатковий важіль для шантажу Трампа і європейців?

– Безумовно. Плюс це – козир для загострення ситуації всередині України. Тому що одна справа, коли високий ризик диверсій на територіях, які межують з окупованими, але інша справа, коли ці ризики є в глибокому тилу.

– Що найближчим часом може трапитись на Донбасі?

– На мою думку, найімовірніше, все буде залишатися так, як є.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)